Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospolita

Для поляндии 20К крутая зарплата. Директора крупных компаний зарабатывают от 30К в месяц. Средний айтишник имеет 12-16К. Это все до налогов.
У меня была 20К+, но я уехал. Надоело остегивать в никуда 32%+
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Додано: Пон 06 січ, 2020 19:59
Для поляндии 20К крутая зарплата. Директора крупных компаний зарабатывают от 30К в месяц. Средний айтишник имеет 12-16К. Это все до налогов.
У меня была 20К+, но я уехал. Надоело остегивать в никуда 32%+
Додано: Пон 06 січ, 2020 23:57
Re: Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospoli
Додано: Вів 07 січ, 2020 09:50
NetSerpent - не вводите людей в обман. 17 злотых минималка люди буду получать только в этом году. Т.е. ещё никто не получал по такой ставке. Так как эта минималка введена с января этого 2020 года, то такую зарплату люди получат только в феврале за отработанный январь. Ещё ни один человек в Польше не получал зарплату по этой ставке. А до этого минималка была брутто 15 злотых за час, брутто - это грязными в месте с налогами, т.е. на руки человек получает меньше если работает ЛЕГАЛЬНО, с учем всех налогов это
Додано: Вів 07 січ, 2020 10:51
Вакансий полно. Может, вы просто не пробовали сменить работодателя или поднять вопрос о повышении?
Додано: Вів 07 січ, 2020 18:16
На момент написання мною посту (06.01.2020), мінімальна ЗП у Польщі становила (і зараз становить) 17 зл/год брутто. Де я кого обманув, пояснити можете?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 08 січ, 2020 07:44
Жесткие рэбьята и дэвушкы эти EWL. Был у них в офисе на Заходней. Допустим Стекло Згеж люди априори не выдерживали морально. Как следствие- штраф за разрыв контракта.
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