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Скільки і де українці заробляють
у Польщі - Rzeczpospolita

Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospolita
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 19:59

  LOKY написав:Зарплата чуть более 20к. Это немного. При этом нужно где-то снимать жилье. За такую низкую зарплату можно работать только, если есть перспектива в ближайшем будущем.


Для поляндии 20К крутая зарплата. Директора крупных компаний зарабатывают от 30К в месяц. Средний айтишник имеет 12-16К. Это все до налогов.

У меня была 20К+, но я уехал. Надоело остегивать в никуда 32%+
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 23:57

Re: Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospoli

  varvara1979 написав:в сфере индустрии красоты

то ли пластический хирург, то ли китайскую помаду на рынке продаёт...
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:50

NetSerpent - не вводите людей в обман. 17 злотых минималка люди буду получать только в этом году. Т.е. ещё никто не получал по такой ставке. Так как эта минималка введена с января этого 2020 года, то такую зарплату люди получат только в феврале за отработанный январь. Ещё ни один человек в Польше не получал зарплату по этой ставке. А до этого минималка была брутто 15 злотых за час, брутто - это грязными в месте с налогами, т.е. на руки человек получает меньше если работает ЛЕГАЛЬНО, с учем всех налогов это
varvara1979
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:51

  varvara1979 написав:Глупость какая-то, я в Польше три года, очень хорошо владею Польским и говорить, и читать, и даже писать могу. Работаю в сфере индустрии красоты, имею соответствующие сертификаты и опыт работы, и.....получаю установленную законодательством минималку.

Вакансий полно. Может, вы просто не пробовали сменить работодателя или поднять вопрос о повышении?
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:16

  varvara1979 написав:NetSerpent - не вводите людей в обман. 17 злотых минималка люди буду получать только в этом году.

На момент написання мною посту (06.01.2020), мінімальна ЗП у Польщі становила (і зараз становить) 17 зл/год брутто. Де я кого обманув, пояснити можете?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 07:44

Жесткие рэбьята и дэвушкы эти EWL. Был у них в офисе на Заходней. Допустим Стекло Згеж люди априори не выдерживали морально. Как следствие- штраф за разрыв контракта.
eured108
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