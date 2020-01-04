В Україні у 51% сімей немає жодного комп’ютера, а 49,4% не мають жодного ноутбука.
Дивися повний текст В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера – дослідження.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 08:23
В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...
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Дивися повний текст В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера – дослідження.
Додано: Пон 06 січ, 2020 08:23
Бо їм то не потрібно Тай все , лутше щось поїсти собі куплять , замітив у вас що не стаття то цікавіше
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