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В Україні 51% сімей не мають
жодного комп’ютера –...

В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 08:23

В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у 51% сімей немає жодного комп’ютера, а 49,4% не мають жодного ноутбука.

Дивися повний текст В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера – дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 08:23

Бо їм то не потрібно Тай все , лутше щось поїсти собі куплять , замітив у вас що не стаття то цікавіше
zsz_paradox
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 08:54

зато у них есть смартфоны это лучше
alekc_sizov
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