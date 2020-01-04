В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...

Додано: Вів 07 січ, 2020 00:43

Если коротко то причина этого это потреб_л_ядство в чистом виде. Никто не хочет и не может генерировать качественный контент, только свои ж_о_п_и в инстаграме показывать и сторис как я покушал ... А нормальный контент на смартфонах и планшетах не сделать.

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа