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В Україні 51% сімей не мають
жодного комп’ютера –...

В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:29

  ssnet написав:
Как по мне, лет 5 это да, была необходимость сейчас можно обойтись норм планшетом с клавиатурой и мышью. причем это можно купить каждому ребенку за вполне вменяемые деньги.
зы продажи компьютеров падают по всему миру, не смотря на то что население растет.

К примеру, продажи ноутов в Украине также падают, но не из-за популярности других девайсов, а из-за гарантии на акк. батареи, которую многие производители уменьшили до 6 мес., и чтобы как-то поднять продажи у нас, реализаторы самостоятельно стали давать гарантию на год.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:52

Re: В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...

Не могу представить, чтобы я делал без ПК. Просто почитать форум можно и с телефона без проблем, но как писать сообщения? Как искать какую-либо другую информацию, требующую время и внимания?

Знаю, что продажи планшетов падают, так как смартфоны сейчас с такими экранами, что не всегда планшет и нужен. Раньше да.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:56

Re: В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...

Современный смарт может решить практически все задачи рядового юзера для которых раньше нужен был ПК, более того у смартов самсунг есть режим DEX, что позволяет работать с ним через монитор или ТВ в режиме десктопа. ПК на данный момент нужен только тем кто использует его для работы. Пишу данное сообщение с ноута :D
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 00:39

  bukerman написав:еще орно разделение на комп и ноутбук, как будто ноуьбук - это не комп. в общем сразу видно - спецы писали))

Ноутбук это не комп - покажите мне ноутбук с экраном 27-32" 21:9. Еще различия нужны? Мне этого хватает .
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 00:43

Re: В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...

Если коротко то причина этого это потреб_л_ядство в чистом виде. Никто не хочет и не может генерировать качественный контент, только свои ж_о_п_и в инстаграме показывать и сторис как я покушал ... А нормальный контент на смартфонах и планшетах не сделать.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:42

  yama написав:Если коротко то причина этого это потреб_л_ядство в чистом виде. Никто не хочет и не может генерировать качественный контент, только свои ж_о_п_и в инстаграме показывать и сторис как я покушал ... А нормальный контент на смартфонах и планшетах не сделать.

Откуда такое мнение ? У вас есть хотя 100 тысяч подписчиков ? Покажите лично Ваш контент, который невозможно сделать , например, на Microsoft Surface Pro 6 ? Есть каналы которые имеют команду и снимают качественное видео, но они работаю в студии, коворкинге и т.д это к дому не имеет ни малейшего отношения. Може конечно и дома кто-то работать, но с таким же успехом можно притащить домой токарный станок и утверждать , это это необходимая в доме вещь :D
ssnet
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