В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...
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ssnet написав: Как по мне, лет 5 это да, была необходимость сейчас можно обойтись норм планшетом с клавиатурой и мышью. причем это можно купить каждому ребенку за вполне вменяемые деньги. зы продажи компьютеров падают по всему миру, не смотря на то что население растет.
К примеру, продажи ноутов в Украине также падают, но не из-за популярности других девайсов, а из-за гарантии на акк. батареи, которую многие производители уменьшили до 6 мес., и чтобы как-то поднять продажи у нас, реализаторы самостоятельно стали давать гарантию на год.
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Современный смарт может решить практически все задачи рядового юзера для которых раньше нужен был ПК, более того у смартов самсунг есть режим DEX, что позволяет работать с ним через монитор или ТВ в режиме десктопа. ПК на данный момент нужен только тем кто использует его для работы. Пишу данное сообщение с ноута
bukerman написав:еще орно разделение на комп и ноутбук, как будто ноуьбук - это не комп. в общем сразу видно - спецы писали))
Ноутбук это не комп - покажите мне ноутбук с экраном 27-32" 21:9. Еще различия нужны? Мне этого хватает .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Если коротко то причина этого это потреб_л_ядство в чистом виде. Никто не хочет и не может генерировать качественный контент, только свои ж_о_п_и в инстаграме показывать и сторис как я покушал ... А нормальный контент на смартфонах и планшетах не сделать.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:Если коротко то причина этого это потреб_л_ядство в чистом виде. Никто не хочет и не может генерировать качественный контент, только свои ж_о_п_и в инстаграме показывать и сторис как я покушал ... А нормальный контент на смартфонах и планшетах не сделать.
Откуда такое мнение ? У вас есть хотя 100 тысяч подписчиков ? Покажите лично Ваш контент, который невозможно сделать , например, на Microsoft Surface Pro 6 ? Есть каналы которые имеют команду и снимают качественное видео, но они работаю в студии, коворкинге и т.д это к дому не имеет ни малейшего отношения. Може конечно и дома кто-то работать, но с таким же успехом можно притащить домой токарный станок и утверждать , это это необходимая в доме вещь