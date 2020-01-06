В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Faceless написав:Разве что вы его или у поставщика напрямую брали, или не в Украине - тут для пересичного такая конфигурация будет намного дороже 1000 долл, а то что за 1000 - будет просто неплохой, и то, нужно хорошо выбирать
Брал в обычном интернет-магазине.
Вот, например, 13999 грн ($590), вполне годная конфигурация за разумные деньги.
Экран 17.3" IPS (1920x1080) Full HD, матовый / Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ + SSD 128 ГБ / nVidia GeForce MX130, 2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / без ОС / 3 кг / черный https://m.rozetka.com.ua/offer/107572188/
Acer - моя любимая фирма, что бы кто ни говорил, а перепробовал разных фирм я немало. Худшие - Asus и HP
Да, хороший вариант, и хорошая скидка, но вот если говорить про эквивалент того, что вы описали выше, на той же Розетке сейчас это сильно дороже 1000 долл. Я свой последний покупал несколько лет назад, и просто неплохая, но и далеко не топовая конфигурация, вышла чуть менее 1000 долл (вообще, это прям как правило какое-то, уже много лет - технологии меняются, но цена на просто хороший комп уверенно держится около 1000 долл без учёта стоимости ПО)