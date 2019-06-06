В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...

Додано: Сер 08 січ, 2020 18:18

safonovstanislav написав: yama, вы путаете понятия компьютер и безумно дорогая игрушка. Безусловно, компактный ноутбук будет дороже или слабее огромной настольной бандурины.

Ну, кому сейчас нужны 16 ядер с видеокартой на 8 Гб и водяным охлаждением? Отбитым на голову геймерам-танкистам, донатящим в игру целые состояния? Кому нужен экран 32", кроме небольшой касты фотографов, некоторых других узких специалистов, и опять же огромного слоя геймеров, не наигравшихся солдатиками в детстве?



Если убрать запуск игр из требований для компьютера, то цена такого изделия уменьшается минимум в несколько раз, без потери качества пользовательского экспириенса.



Т.е., нужно сразу решать, что хотите, компьютер или дорогую игрушку. , вы путаете понятия компьютер и безумно дорогая игрушка. Безусловно, компактный ноутбук будет дороже или слабее огромной настольной бандурины.Ну, кому сейчас нужны 16 ядер с видеокартой на 8 Гб и водяным охлаждением? Отбитым на голову геймерам-танкистам, донатящим в игру целые состояния? Кому нужен экран 32", кроме небольшой касты фотографов, некоторых других узких специалистов, и опять же огромного слоя геймеров, не наигравшихся солдатиками в детстве?Если убрать запуск игр из требований для компьютера, то цена такого изделия уменьшается минимум в несколько раз, без потери качества пользовательского экспириенса.Т.е., нужно сразу решать, что хотите, компьютер или дорогую игрушку.

мне тупо удобно открыть таблицу с моими домашним бюджетом на весь экран 32" 4к за год и посмотреть все покупки\траты приходы за год не щурясь и не скроля.Вы забываете за двух и трех мониторные конфигурации которые уже не со всяким ноутбуком соберешь. А это удобно на одном включил сериальчик свой любимый ну там или клип , рядом новости смотришь, рядышком месинждера два три висит и не надо переключаться что бы посмотреть а кто там что мне написал ...Реально два монитора удобней чем один большой ту я немного лопухнулся , ну ничего все поправимо будет два по 32"в отличии от ноутбука почистить пылесосом от пыли гробик сможет даже домохозяйка , а вот разобрать современный ноут это только нести в сервис .... и платить платить и ждать А пыли в ноутбук попадает ничем не меньше чем в ПК , ну может помещается меньше из за меньшего размера . Так что чистить ноутбук от пыли что бы он был тихим и продуктивным надо как минимум раз в год, это не гробик в котором есть место для запаса пыли на 3 года. Ноутбук и смарфон всегда работают на пределе возможностей по темперетуре и часто должны сбрасывать частоту( уменьшать производительность) при реальной нагрузке ... Техника которая работает на пределе возможностей это как форсированный дважды турбированый мотор ...Сложность ремонта никто не отменял даже банально вылил чай на клавиатуру и усеКак хотите , хотите мучиться вглядываясь в 15" и маааленькие буковки , а большинство покупает именно 15" или даже меньше, мучайтесь попадая оп мааленьким кнопочкам и без цифровой клавиатуры сбоку ... Конечно ваш деу матиззз или Smart вместиться и припаркуется где угодно... А я по царски на хаммере широко вытянув ноги во втором и третьем ряду не буду подпрыгивать на мааленьком люке который чуть выпирает из асфальта ...Блин продают не растаможенный Хаммер за $10 000 уже на газу ... слюньки текут и хочется и колется не известно что там зеленые придумают с растаможкой ..а это как никак 3,6 Литра