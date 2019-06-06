В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –...
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Faceless написав:Разве что вы его или у поставщика напрямую брали, или не в Украине - тут для пересичного такая конфигурация будет намного дороже 1000 долл, а то что за 1000 - будет просто неплохой, и то, нужно хорошо выбирать
Брал в обычном интернет-магазине.
Вот, например, 13999 грн ($590), вполне годная конфигурация за разумные деньги.
Экран 17.3" IPS (1920x1080) Full HD, матовый / Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ + SSD 128 ГБ / nVidia GeForce MX130, 2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / без ОС / 3 кг / черный https://m.rozetka.com.ua/offer/107572188/
Acer - моя любимая фирма, что бы кто ни говорил, а перепробовал разных фирм я немало. Худшие - Asus и HP
Да, хороший вариант, и хорошая скидка, но вот если говорить про эквивалент того, что вы описали выше, на той же Розетке сейчас это сильно дороже 1000 долл. Я свой последний покупал несколько лет назад, и просто неплохая, но и далеко не топовая конфигурация, вышла чуть менее 1000 долл (вообще, это прям как правило какое-то, уже много лет - технологии меняются, но цена на просто хороший комп уверенно держится около 1000 долл без учёта стоимости ПО)
safonovstanislav написав:yama, вы путаете понятия компьютер и безумно дорогая игрушка. Безусловно, компактный ноутбук будет дороже или слабее огромной настольной бандурины. Ну, кому сейчас нужны 16 ядер с видеокартой на 8 Гб и водяным охлаждением? Отбитым на голову геймерам-танкистам, донатящим в игру целые состояния? Кому нужен экран 32", кроме небольшой касты фотографов, некоторых других узких специалистов, и опять же огромного слоя геймеров, не наигравшихся солдатиками в детстве?
Если убрать запуск игр из требований для компьютера, то цена такого изделия уменьшается минимум в несколько раз, без потери качества пользовательского экспириенса.
Т.е., нужно сразу решать, что хотите, компьютер или дорогую игрушку.
мне тупо удобно открыть таблицу с моими домашним бюджетом на весь экран 32" 4к за год и посмотреть все покупки\траты приходы за год не щурясь и не скроля. Вы забываете за двух и трех мониторные конфигурации которые уже не со всяким ноутбуком соберешь. А это удобно на одном включил сериальчик свой любимый ну там или клип , рядом новости смотришь, рядышком месинждера два три висит и не надо переключаться что бы посмотреть а кто там что мне написал ... Реально два монитора удобней чем один большой ту я немного лопухнулся , ну ничего все поправимо будет два по 32" По поводу пылесборника в отличии от ноутбука почистить пылесосом от пыли гробик сможет даже домохозяйка , а вот разобрать современный ноут это только нести в сервис .... и платить платить и ждать А пыли в ноутбук попадает ничем не меньше чем в ПК , ну может помещается меньше из за меньшего размера . Так что чистить ноутбук от пыли что бы он был тихим и продуктивным надо как минимум раз в год, это не гробик в котором есть место для запаса пыли на 3 года. Ноутбук и смарфон всегда работают на пределе возможностей по темперетуре и часто должны сбрасывать частоту( уменьшать производительность) при реальной нагрузке ... Техника которая работает на пределе возможностей это как форсированный дважды турбированый мотор ... Сложность ремонта никто не отменял даже банально вылил чай на клавиатуру и усе Как хотите , хотите мучиться вглядываясь в 15" и маааленькие буковки , а большинство покупает именно 15" или даже меньше, мучайтесь попадая оп мааленьким кнопочкам и без цифровой клавиатуры сбоку ... Конечно ваш деу матиззз или Smart вместиться и припаркуется где угодно... А я по царски на хаммере широко вытянув ноги во втором и третьем ряду не буду подпрыгивать на мааленьком люке который чуть выпирает из асфальта ... Блин продают не растаможенный Хаммер за $10 000 уже на газу ... слюньки текут и хочется и колется не известно что там зеленые придумают с растаможкой ..а это как никак 3,6 Литра
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:мне тупо удобно открыть таблицу с моими домашним бюджетом на весь экран 32" 4к за год и посмотреть все покупки\траты приходы за год не щурясь и не скроля.
Да єлементарно, дома к ноуту еще хороший монитор
yama написав:Вы забываете за двух и трех мониторные конфигурации которые уже не со всяким ноутбуком соберешь.
Монитор ноута плюс два внешних можно сделать практически с любым ноутом.
yama написав:По поводу пылесборника в отличии от ноутбука почистить пылесосом от пыли гробик сможет даже домохозяйка , а вот разобрать современный ноут это только нести в сервис .... и платить платить и ждать А пыли в ноутбук попадает ничем не меньше чем в ПК
Домохозяйка с пылесосом в системнике может оч много дров наломать. Разобрать ноут, конечно, сложнее, но если руки прямые - то разобраться несложно, условной домохозяйке - можно и на дом мастера вызвать. И пыли в ноут лезет в разы меньше, уж поверьте моему опыту.
yama написав:Так что чистить ноутбук от пыли что бы он был тихим и продуктивным надо как минимум раз в год
Вы с ума сошли, не знаю в каком сарае надо работать, чтобы ноут уже за год нуждался в чистке. В такой обстановке не за ноутбук, а за собственное здоровье надо переживать. Тихим ноут кстати будет оставаться очень долго, а вот системник...
yama написав:Ноутбук и смарфон всегда работают на пределе возможностей по темперетуре и часто должны сбрасывать частоту( уменьшать производительность) при реальной нагрузке ...
Это если рассматривать китайские смартфоны за 200 баксов и самый дешевый сегмент ноутбуков. Даже из средней ценовой категории в плане запаса мощности и температурного режима ни тот ни тот не работает на пределе.