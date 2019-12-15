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ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 січ, 2020 08:51
Пропонуємо до обговорення:
Наступного року депутати мають намір почати підготовку до податкової реформи.
Дивися повний текст ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок - Гетманцев
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Додано: Пон 06 січ, 2020 08:52
достали отличники, 28 лет издеваются над людьми, а толку нет
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alekc_sizov
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