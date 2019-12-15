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ПДФО, ЄСВ і військовий збір
об'єднають в один податок -...

ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 08:51

ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок -...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року депутати мають намір почати підготовку до податкової реформи.

Дивися повний текст ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 08:52

достали отличники, 28 лет издеваются над людьми, а толку нет
alekc_sizov
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