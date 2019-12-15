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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 січ, 2020 19:34
Мы уже это проходили, когда вводили единый подарок для ФЛП. Потом его делили, тем самым увеличивая налог, и опять объединяют. Очередное "обманываете" что бы не сказать грубо.
Додано: Пон 06 січ, 2020 21:31
Re: ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок -.
Чуйка каже, братику біжи...і не обертайся...
Додано: Пон 06 січ, 2020 21:34
Додано: Пон 06 січ, 2020 22:04
Чем бороться с коррупцией и оффшорами, проще подоить тех, кто и так налоги платит, а возражающих объявить маргиналами и агентами мирового империализма, работающими сразу на 5 разведок
Вроде, проходили это все уже, - и 70 лет не прошло, - но всегда находятся желающие повторить
Додано: Пон 06 січ, 2020 22:37
Для начала, следует установить максимальный размер з/п Гос. чиновника в размере 50тыс. грн. + допы, но с лимитом не блее чем 100к. Если у людей или родственников есть бизнес который приносит больше, пускай им и занимаются и они хотят в нем остаться, пускай там и будут - это будет солидарно.
Вернуть - сметрную казнь, за засхищение ьолее 1 млн.
Вернуть - ЗАПРЕТ Абортов,
Вернуть - призыв,
Вернуть - все хорошеее, мы уже заем из истории что )))
Ядреное оружие ))
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Додано: Вів 07 січ, 2020 07:34
Додано: Вів 07 січ, 2020 07:39
Как одно мешает другому?! Наш хитровыделанный народ не хочет платить достаточно низкие налоги и придумывает любые отмазки. Вот и весь сказ. Но пенсии, субсидии, чтобы армия по стандартам НАТО- все в первых рядах. Я приветствую военный сбор, так как от него никто не обеднеет- а армия реально стала на порядок лучше за последние годы. С рашизмом под боком- это немаловажно.
Додано: Вів 07 січ, 2020 09:36
Кто-нибудь помнит, что в Украине есть налог на прибыть? Вот борьбой бы с уходом от уплаты этого налога и занялись!
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:26
если бы наши налоги не уходили в оффшоры "слуг" - поверьте, все бы платили, честно платили и может даже с удовольствием.
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