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ПДФО, ЄСВ і військовий збір
об'єднають в один податок -...

ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 19:34

Мы уже это проходили, когда вводили единый подарок для ФЛП. Потом его делили, тем самым увеличивая налог, и опять объединяют. Очередное "обманываете" что бы не сказать грубо.
maggi64
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:31

Re: ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок -.

:lol: Чуйка каже, братику біжи...і не обертайся...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:34

  Ромасик написав:Какая в *опу разница как платить или НЕ платить НДФЛ и ЕСВ, вместе или отдельно?
Лучше бы офшорами занялись реформаторы ***вы.


Так уже ж занялись, причем на самом высоком уровне. Причем во время отпуска в Омане :) Все чего только манюпас не пожелает, все будет.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 22:04

  SMOKE написав:За отмену жалких процентов военного сбора могут топить только законченные маргиналов. В текущих условиях - это минимум, который нужно вкладывать в развитие армии.


Чем бороться с коррупцией и оффшорами, проще подоить тех, кто и так налоги платит, а возражающих объявить маргиналами и агентами мирового империализма, работающими сразу на 5 разведок
Вроде, проходили это все уже, - и 70 лет не прошло, - но всегда находятся желающие повторить
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 22:37

Для начала, следует установить максимальный размер з/п Гос. чиновника в размере 50тыс. грн. + допы, но с лимитом не блее чем 100к. Если у людей или родственников есть бизнес который приносит больше, пускай им и занимаются и они хотят в нем остаться, пускай там и будут - это будет солидарно.
Вернуть - сметрную казнь, за засхищение ьолее 1 млн.
Вернуть - ЗАПРЕТ Абортов,
Вернуть - призыв,
Вернуть - все хорошеее, мы уже заем из истории что )))
Ядреное оружие ))
\
ssh
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 07:34

  Delta7 написав:SMOKE тебе бы в совок.)

Как раз наоборот. Я шары на все не хочу и чтобы "мне государство только должно, а ты ничего не должен"
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 07:39

  PasserBy написав:
  SMOKE написав:За отмену жалких процентов военного сбора могут топить только законченные маргиналов. В текущих условиях - это минимум, который нужно вкладывать в развитие армии.


Чем бороться с коррупцией и оффшорами, проще подоить тех, кто и так налоги платит, а возражающих объявить маргиналами и агентами мирового империализма, работающими сразу на 5 разведок
Вроде, проходили это все уже, - и 70 лет не прошло, - но всегда находятся желающие повторить

Как одно мешает другому?! Наш хитровыделанный народ не хочет платить достаточно низкие налоги и придумывает любые отмазки. Вот и весь сказ. Но пенсии, субсидии, чтобы армия по стандартам НАТО- все в первых рядах. Я приветствую военный сбор, так как от него никто не обеднеет- а армия реально стала на порядок лучше за последние годы. С рашизмом под боком- это немаловажно.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:36

Кто-нибудь помнит, что в Украине есть налог на прибыть? Вот борьбой бы с уходом от уплаты этого налога и занялись!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:26

если бы наши налоги не уходили в оффшоры "слуг" - поверьте, все бы платили, честно платили и может даже с удовольствием.
Марта
 
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