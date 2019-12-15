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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 12:29
Спочатку при Азарову об'єднали податок на доходи громадян+соц внесок на втрату тимчасової працездатеості+соц внесок на нещасні випадки+внесок на безробіття+єсв з доходів громадян. Пенсійний фонд України мав рахунки на всіх працюючих, але десь вони поділися. Тепер знову об' єднають з військовим збором і хрен знає куди подінеться. А ще цікаво, як єсв, який платить роботодавець може бути об'єднаний з податками з зарплати
Додано: Вів 07 січ, 2020 13:42
Анекдот на Новый год. Поехал, однажды, еврей к арабу за инвестициями. Срочно. В отпуске. И за свой счёт.
Додано: Вів 07 січ, 2020 13:43
А как можно объединить ЕСВ с НДФЛ это налоги хоть и с одной базой налогообложения, но с разными плательщиками. Первый платят работодатели, а второй взымается с наёмных работников? Или наши депутаты решили отдать должное существующим реалиям и возложить всё налогообложение на работодателя ( как в принципе уже давно практикуется в частном секторе), а доходы наёмных работников по факту вообще освободить от налогообложения ( по принципу денежного довольствия военнослужащих) ?
Додано: Вів 07 січ, 2020 15:42
Re: ПДФО, ЄСВ і військовий збір об'єднають в один податок -.
Перефразирую немного Игоря Губермана:
- Украинцы живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что на@бут,
но не зная, когда и как
Додано: Вів 07 січ, 2020 16:17
Вы поняли с точностью до наоборот )))
Тема в освобождении от обязанностей платить налоги работодателя, и возложение этой обязанности на наемного работника.
Милованов - либертарианец )) Американская система. Он еще вроде профессор американского университета, если не ошибаюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 07 січ, 2020 17:53
Опять отмазки. "Вот пусть они не воруют, тогда и я не буду". За счёт чего по- вашему содержится армия и пенсионеры те же, если все уходит в оффшор? Может просто мало налогов платится? Не думали в таком ключе? А коррупцию надо давить само собой, не без этого. Но с себя начать надо.
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:22
С себя начать - так не действует, обычно всё начинается с показательных изменений в руководстве стран, показательных и обучающих для обычного населения. Когда все понимают, что система действует на первых сотнях верхних людей, действие системы опускают на десятки тысяч, затем уже благодать праведной жизни спускается на миллионы, которым наглядным примером доказали, что в этом государстве можно честно жить и твои налоги не раздерибанят по карманам.
А когда водителю маршрутки начинают говорить начни изменения с себя, в то время как оклад начальника одесской таможни 11 тысяч гривен и в то же время оклад журналиста-профессионала железнодорожника Лещенко несколько сотен тысяч гривен. Тут любой водитель маршрутки поймёт, что его государство цинично дурит причем со всех сторон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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