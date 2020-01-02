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ТОП-10 галузей, в яких
найбільше заробляють "оптовики"

ТОП-10 галузей, в яких найбільше заробляють "оптовики"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 09:23

ТОП-10 галузей, в яких найбільше заробляють "оптовики"

Пропонуємо до обговорення:
Окремі напрямки оптової торгівлі мають сумарну виручку компаній, що вимірюється сотнями мільярдів гривень.

Дивися повний текст ТОП-10 галузей, в яких найбільше заробляють \"оптовики\".
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