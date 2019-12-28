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Чи може ФОП для своєї діяльності
використовувати рахунок...

Чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 10:32

Чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні забороняється використовувати поточні рахунки фізосіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Дивися повний текст Чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок фізособи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 10:32

Такие ограничения приносят вред в первую очередь государству, т.к. в случаях когда невозможно использовать предпренимательские счета (а их не поддерживает ни одна международная система платежей), то приходится использовать нелегальные формы платежей и укланятся от налогов даже в том случае если налогоплательщик готов оплачивать налоги.
baldamalda
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 11:42

  baldamalda написав:Такие ограничения приносят вред в первую очередь государству, т.к. в случаях когда невозможно использовать предпренимательские счета (а их не поддерживает ни одна международная система платежей), то приходится использовать нелегальные формы платежей и укланятся от налогов даже в том случае если налогоплательщик готов оплачивать налоги.

А яким чином тоді ведеться міжнародний бізнес з інтернет торгівлі або послуг якщо неможливо перевести гроші на підприємницький рахунок з за кордону?
silver_arrow_ua
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