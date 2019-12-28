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Чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 січ, 2020 10:32
Пропонуємо до обговорення:
В Україні забороняється використовувати поточні рахунки фізосіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 10:32
Такие ограничения приносят вред в первую очередь государству, т.к. в случаях когда невозможно использовать предпренимательские счета (а их не поддерживает ни одна международная система платежей), то приходится использовать нелегальные формы платежей и укланятся от налогов даже в том случае если налогоплательщик готов оплачивать налоги.
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baldamalda
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Додано: Пон 06 січ, 2020 11:42
baldamalda написав:
Такие ограничения приносят вред в первую очередь государству, т.к. в случаях когда невозможно использовать предпренимательские счета (а их не поддерживает ни одна международная система платежей), то приходится использовать нелегальные формы платежей и укланятся от налогов даже в том случае если налогоплательщик готов оплачивать налоги.
А яким чином тоді ведеться міжнародний бізнес з інтернет торгівлі або послуг якщо неможливо перевести гроші на підприємницький рахунок з за кордону?
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