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Дешевшають на очах: які автомобілі знецінюються найшвидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 січ, 2020 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Компанія iSeeCars назвала автомобілі іноземного виробництва, які найбільше втрачають у ціні через три роки після покупки.
Дивися повний текст Дешевшають на очах: які автомобілі знецінюються найшвидше
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Додано: Пон 06 січ, 2020 11:46
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