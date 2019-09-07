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Дешевшають на очах: які
автомобілі знецінюються найшвидше

Дешевшають на очах: які автомобілі знецінюються найшвидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 11:46

Дешевшають на очах: які автомобілі знецінюються найшвидше

Пропонуємо до обговорення:
Компанія iSeeCars назвала автомобілі іноземного виробництва, які найбільше втрачають у ціні через три роки після покупки.

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R2
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