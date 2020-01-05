RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні у 2020 році хочуть
збільшити частку лоукостів...

В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45

В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів...

Пропонуємо до обговорення:
Оптимізація оподаткування для українських перевізників потрібна для зниження вартості квитків на внутрішні рейси.

Дивися повний текст В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів до 45%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92716
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45

де***. Лоукосты классно только для студентов. В остальных случаев это польза сомнительна. Лоукосты могут переносить рейсы, отменять с возвратом денег. Они не гарантируют коннекшен между рейсами. А с сервисами, типа багажа, возможностью выбора места и т.д. цена уже становится соизмерима, а то и выше.
Если куда-то далеко лететь, то только Эрфранс (КЛМ), Туркиш, Катар или Флайдубаи.
У меня есть подозрение, что сраное МАУ они хотят назвать лоукостером - те же деньги останутся, только ни какой ответственности.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], pin1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера –... 1, 2
R2 » Пон 06 січ, 2020 08:23
12 304
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 13:19
Faceless
Киян хочуть пересадити з автомобілів на автобуси 1, 2, 3
R2 » Нед 05 січ, 2020 11:00
25 1021
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 12:54
clientage
Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 18:09
11 1467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 10:12
kuinamor58

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.