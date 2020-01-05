Оптимізація оподаткування для українських перевізників потрібна для зниження вартості квитків на внутрішні рейси.
Дивися повний текст В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів до 45%.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45
В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів до 45%.
Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45
де***. Лоукосты классно только для студентов. В остальных случаев это польза сомнительна. Лоукосты могут переносить рейсы, отменять с возвратом денег. Они не гарантируют коннекшен между рейсами. А с сервисами, типа багажа, возможностью выбора места и т.д. цена уже становится соизмерима, а то и выше.
Если куда-то далеко лететь, то только Эрфранс (КЛМ), Туркиш, Катар или Флайдубаи.
У меня есть подозрение, что сраное МАУ они хотят назвать лоукостером - те же деньги останутся, только ни какой ответственности.
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