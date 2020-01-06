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В Україні у 2020 році хочуть
збільшити частку лоукостів...

В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів...
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45

В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів...

Пропонуємо до обговорення:
Оптимізація оподаткування для українських перевізників потрібна для зниження вартості квитків на внутрішні рейси.

Дивися повний текст В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів до 45%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45

де***. Лоукосты классно только для студентов. В остальных случаев это польза сомнительна. Лоукосты могут переносить рейсы, отменять с возвратом денег. Они не гарантируют коннекшен между рейсами. А с сервисами, типа багажа, возможностью выбора места и т.д. цена уже становится соизмерима, а то и выше.
Если куда-то далеко лететь, то только Эрфранс (КЛМ), Туркиш, Катар или Флайдубаи.
У меня есть подозрение, что сраное МАУ они хотят назвать лоукостером - те же деньги останутся, только ни какой ответственности.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 15:51

  ssnet написав:де***. Лоукосты классно только для студентов. В остальных случаев это польза сомнительна. Лоукосты могут переносить рейсы, отменять с возвратом денег. Они не гарантируют коннекшен между рейсами. А с сервисами, типа багажа, возможностью выбора места и т.д. цена уже становится соизмерима, а то и выше.
Если куда-то далеко лететь, то только Эрфранс (КЛМ), Туркиш, Катар или Флайдубаи.
У меня есть подозрение, что сраное МАУ они хотят назвать лоукостером - те же деньги останутся, только ни какой ответственности.

У вас в каждом посте какой-то дешёвый пафосный понт. Откуда он?! Лоукостеры рулят. Пользуются на ура люди с доходом до 3к долларов ежемесячно и радуются жизни. Какие нафиг студенты?! Откуда этот дешёвый понт? У меня шеф с ЗП около 60 килогривен регулярно юзает акции райнейр с женой и летает в ЕС. Доволен всегда, как слон, что билеты шаровые. Я юзаю тоже, как и друзья, и даже не рассматриваю другие авиалинии. У меня есть другие места, где потратить лишние деньги или сделать сбережения. Чем больше лоукостеров, тем лучше
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 16:10

Re: В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів.

  SMOKE написав:Пользуются на ура люди с доходом до 3к долларов ежемесячно и радуются жизни. Какие нафиг студенты?! Откуда этот дешёвый понт? У меня шеф с ЗП около 60 килогривен регулярно юзает акции райнейр с женой и летает в ЕС. Доволен всегда, как слон, что билеты шаровые.

Если просто полететь на пару дней без багажа и детей то проблем нема. Если у Вас конференция, транзит или еще что-то, то сэкономив сотню баксов вы с большой вероятностью можете попасть на круглую сумму и испортить себе поездку + куча вариантов, когда из дорогой стороны люди не могут вылететь и попадают на отель + кучу денег на билет, который надо покупать в тот же день в условиях когда куча бедолаг пытаются сделать тоже самое. А лоукост вам обязуется просто вернуть стоимость перелета и все, а дальше это ваши проблемы.
Например, когда летели в Мексику. был Эрфранс, мы задержались больше чем на час при двухчасовой стыковки, так во Франции ждали пока загрузят наш багаж. Что делать в случае лоуоста ? Вылетать за день ? Тогда простится больше разницы :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 16:25

  ssnet написав:
  SMOKE написав:Пользуются на ура люди с доходом до 3к долларов ежемесячно и радуются жизни. Какие нафиг студенты?! Откуда этот дешёвый понт? У меня шеф с ЗП около 60 килогривен регулярно юзает акции райнейр с женой и летает в ЕС. Доволен всегда, как слон, что билеты шаровые.

Если просто полететь на пару дней без багажа и детей то проблем нема. Если у Вас конференция, транзит или еще что-то, то сэкономив сотню баксов вы с большой вероятностью можете попасть на круглую сумму и испортить себе поездку + куча вариантов, когда из дорогой стороны люди не могут вылететь и попадают на отель + кучу денег на билет, который надо покупать в тот же день в условиях когда куча бедолаг пытаются сделать тоже самое. А лоукост вам обязуется просто вернуть стоимость перелета и все, а дальше это ваши проблемы.
Например, когда летели в Мексику. был Эрфранс, мы задержались больше чем на час при двухчасовой стыковки, так во Франции ждали пока загрузят наш багаж. Что делать в случае лоуоста ? Вылетать за день ?

Нет понятия лоукост на дальнемагистральных рейсах. Тут согласен. Речь идёт о перелётах по Европе для отдыха. Тут лоукостам нет равных.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 16:40

  ssnet написав:Например, когда летели в Мексику. был Эрфранс, мы задержались больше чем на час при двухчасовой стыковки, так во Франции ждали пока загрузят наш багаж. Что делать в случае лоуоста ? Вылетать за день ? Тогда простится больше разницы :mrgreen:


:mrgreen: Бесподобно ! из за задержки не лоу кост компании делать вывод о том что у лоу костов задержки еще больше - действительно бред. Регуларно пользуюсь лоукостами в том числе и на межконтинентальных маршрутах - все работает как часики. Обычное снобистское ворчание, далекое от реальности.
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 18:58

  Surfer написав:
  ssnet написав:Например, когда летели в Мексику. был Эрфранс, мы задержались больше чем на час при двухчасовой стыковки, так во Франции ждали пока загрузят наш багаж. Что делать в случае лоуоста ? Вылетать за день ? Тогда простится больше разницы :mrgreen:


:mrgreen: Бесподобно ! из за задержки не лоу кост компании делать вывод о том что у лоу костов задержки еще больше - действительно бред. Регуларно пользуюсь лоукостами в том числе и на межконтинентальных маршрутах - все работает как часики. Обычное снобистское ворчание, далекое от реальности.

Не кто не говорит про часто или редко. Вам и одного раза хвати встрять :mrgreen: Просто если проблема по вине не лоукост авиакомпании вам поищут другой рейс и если рейс будет полупустой он все равно полетит. И если какая-то глобальная проблема, в аэропорту, то будут ждать. Сейчас пользуясь случаем какое-то колличество людей благодаря дешевым билетам смотрит Европу. Рейсы пока полные. Есть куча альтернативы в виде не лоукостов. Количество лоукостов возростает, количество людей не возрастет(в связи с убытком населения еще может и уменьшится). Ясное дело, что у лоукостам если не выгодно, они возвращают деньги и не летят. И все те, у кого отменили рейс пытаются найти альтернативу, а ее становится не так много. Чудес с дешевыми ценами не бывает :mrgreen: Это все равно что утверждать, я вот катался сзади трамвая все детство и видите - жив здоров, знач это безопасно.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:15

Re: В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів.

  SMOKE написав:Нет понятия лоукост на дальнемагистральных рейсах

есть. например норвеги летают Осло-Нью-Йорк по ценнику 150-250 евро в оба конца. Вроде Norwegian, могу ошибаться. но лично видел несколько раз такие предложения.
bukerman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:16

  bukerman написав:
  SMOKE написав:Нет понятия лоукост на дальнемагистральных рейсах

есть. например норвеги летают Осло-Нью-Йорк по ценнику 150-250 евро в оба конца. Вроде Norwegian, могу ошибаться. но лично видел несколько раз такие предложения.

Если это поездка потусить, то можно летать. А можно прилететь в Осло, с радостно узнать, что Ваш рейс отменен, отдать 100 евро за далеко не лучшей отель и еще 50 чтоб покушать + такси (такси не бюджетно) и дальше 2 варианта - купить билет назад (т.к лететь не далеко можно найти что-то по приемлемой цене скорее всего с пересадками) или лететь всеже в Штаты, т.к там вы уже проплатили какие-то мероприятия или вам нужно по работе. Вы покупаете за кучу денег билет (скоре всего опять же с пересадками) и улетаете, а потом еще может выяснится, что авиакомпания посчитала, что раз рейс отменен в одну сторону, то вам окулировали и в другую сторону.
А можете баксов за 600 найти акционные билеты из Киева (вроде и что-то типа 400$ были) ну и улететь, даже если рейс будет полупустой.
Я не против лоукостов, но их процент должен был таким , чтоб они с большой долей вероятности заполнялись , а если не заполнились, чтоб все все равно улетели переплатив не заоблачную сумму.
зы. https://www.norwegian.com/us/ipc/availa ... =2&mode=ab
Вы видимо с ценой немного напутали , 150-250 евро это видимо в одну сторону, ели покупать билеты в обе стороны.Ну и если Flex - то цена улетает в космос.
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