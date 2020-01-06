В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів...

Додано: Вів 07 січ, 2020 10:16

bukerman написав: SMOKE написав: Нет понятия лоукост на дальнемагистральных рейсах Нет понятия лоукост на дальнемагистральных рейсах

есть. например норвеги летают Осло-Нью-Йорк по ценнику 150-250 евро в оба конца. Вроде Norwegian, могу ошибаться. но лично видел несколько раз такие предложения. есть. например норвеги летают Осло-Нью-Йорк по ценнику 150-250 евро в оба конца. Вроде Norwegian, могу ошибаться. но лично видел несколько раз такие предложения.

Если это поездка потусить, то можно летать. А можно прилететь в Осло, с радостно узнать, что Ваш рейс отменен, отдать 100 евро за далеко не лучшей отель и еще 50 чтоб покушать + такси (такси не бюджетно) и дальше 2 варианта - купить билет назад (т.к лететь не далеко можно найти что-то по приемлемой цене скорее всего с пересадками) или лететь всеже в Штаты, т.к там вы уже проплатили какие-то мероприятия или вам нужно по работе. Вы покупаете за кучу денег билет (скоре всего опять же с пересадками) и улетаете, а потом еще может выяснится, что авиакомпания посчитала, что раз рейс отменен в одну сторону, то вам окулировали и в другую сторону.А можете баксов за 600 найти акционные билеты из Киева (вроде и что-то типа 400$ были) ну и улететь, даже если рейс будет полупустой.Я не против лоукостов, но их процент должен был таким , чтоб они с большой долей вероятности заполнялись , а если не заполнились, чтоб все все равно улетели переплатив не заоблачную сумму.зы.Вы видимо с ценой немного напутали , 150-250 евро это видимо в одну сторону, ели покупать билеты в обе стороны.Ну и если Flex - то цена улетает в космос.