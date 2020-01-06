Оптимізація оподаткування для українських перевізників потрібна для зниження вартості квитків на внутрішні рейси.
Дивися повний текст В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів до 45%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45
В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів до 45%.
Додано: Пон 06 січ, 2020 12:45
де***. Лоукосты классно только для студентов. В остальных случаев это польза сомнительна. Лоукосты могут переносить рейсы, отменять с возвратом денег. Они не гарантируют коннекшен между рейсами. А с сервисами, типа багажа, возможностью выбора места и т.д. цена уже становится соизмерима, а то и выше.
Если куда-то далеко лететь, то только Эрфранс (КЛМ), Туркиш, Катар или Флайдубаи.
У меня есть подозрение, что сраное МАУ они хотят назвать лоукостером - те же деньги останутся, только ни какой ответственности.
Додано: Пон 06 січ, 2020 15:51
У вас в каждом посте какой-то дешёвый пафосный понт. Откуда он?! Лоукостеры рулят. Пользуются на ура люди с доходом до 3к долларов ежемесячно и радуются жизни. Какие нафиг студенты?! Откуда этот дешёвый понт? У меня шеф с ЗП около 60 килогривен регулярно юзает акции райнейр с женой и летает в ЕС. Доволен всегда, как слон, что билеты шаровые. Я юзаю тоже, как и друзья, и даже не рассматриваю другие авиалинии. У меня есть другие места, где потратить лишние деньги или сделать сбережения. Чем больше лоукостеров, тем лучше
Додано: Пон 06 січ, 2020 16:10
Re: В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів.
Если просто полететь на пару дней без багажа и детей то проблем нема. Если у Вас конференция, транзит или еще что-то, то сэкономив сотню баксов вы с большой вероятностью можете попасть на круглую сумму и испортить себе поездку + куча вариантов, когда из дорогой стороны люди не могут вылететь и попадают на отель + кучу денег на билет, который надо покупать в тот же день в условиях когда куча бедолаг пытаются сделать тоже самое. А лоукост вам обязуется просто вернуть стоимость перелета и все, а дальше это ваши проблемы.
Например, когда летели в Мексику. был Эрфранс, мы задержались больше чем на час при двухчасовой стыковки, так во Франции ждали пока загрузят наш багаж. Что делать в случае лоуоста ? Вылетать за день ? Тогда простится больше разницы
Додано: Пон 06 січ, 2020 16:25
Нет понятия лоукост на дальнемагистральных рейсах. Тут согласен. Речь идёт о перелётах по Европе для отдыха. Тут лоукостам нет равных.
Додано: Пон 06 січ, 2020 16:40
Бесподобно ! из за задержки не лоу кост компании делать вывод о том что у лоу костов задержки еще больше - действительно бред. Регуларно пользуюсь лоукостами в том числе и на межконтинентальных маршрутах - все работает как часики. Обычное снобистское ворчание, далекое от реальности.
Додано: Пон 06 січ, 2020 18:58
Не кто не говорит про часто или редко. Вам и одного раза хвати встрять Просто если проблема по вине не лоукост авиакомпании вам поищут другой рейс и если рейс будет полупустой он все равно полетит. И если какая-то глобальная проблема, в аэропорту, то будут ждать. Сейчас пользуясь случаем какое-то колличество людей благодаря дешевым билетам смотрит Европу. Рейсы пока полные. Есть куча альтернативы в виде не лоукостов. Количество лоукостов возростает, количество людей не возрастет(в связи с убытком населения еще может и уменьшится). Ясное дело, что у лоукостам если не выгодно, они возвращают деньги и не летят. И все те, у кого отменили рейс пытаются найти альтернативу, а ее становится не так много. Чудес с дешевыми ценами не бывает Это все равно что утверждать, я вот катался сзади трамвая все детство и видите - жив здоров, знач это безопасно.
Додано: Пон 06 січ, 2020 20:15
Re: В Україні у 2020 році хочуть збільшити частку лоукостів.
Додано: Вів 07 січ, 2020 10:16
Если это поездка потусить, то можно летать. А можно прилететь в Осло, с радостно узнать, что Ваш рейс отменен, отдать 100 евро за далеко не лучшей отель и еще 50 чтоб покушать + такси (такси не бюджетно) и дальше 2 варианта - купить билет назад (т.к лететь не далеко можно найти что-то по приемлемой цене скорее всего с пересадками) или лететь всеже в Штаты, т.к там вы уже проплатили какие-то мероприятия или вам нужно по работе. Вы покупаете за кучу денег билет (скоре всего опять же с пересадками) и улетаете, а потом еще может выяснится, что авиакомпания посчитала, что раз рейс отменен в одну сторону, то вам окулировали и в другую сторону.
А можете баксов за 600 найти акционные билеты из Киева (вроде и что-то типа 400$ были) ну и улететь, даже если рейс будет полупустой.
Я не против лоукостов, но их процент должен был таким , чтоб они с большой долей вероятности заполнялись , а если не заполнились, чтоб все все равно улетели переплатив не заоблачную сумму.
зы.
Вы видимо с ценой немного напутали , 150-250 евро это видимо в одну сторону, ели покупать билеты в обе стороны.Ну и если Flex - то цена улетает в космос.
|