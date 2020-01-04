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У Мінсоцполітики розповіли,
скільки допоможе заощадити...

У Мінсоцполітики розповіли, скільки допоможе заощадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 13:25

У Мінсоцполітики розповіли, скільки допоможе заощадити...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив, що введення системи електронних лікарняних листів заощадить бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, скільки допоможе заощадити запровадження е-лікарняних.
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