|
|
|
У Мінсоцполітики розповіли, скільки допоможе заощадити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 січ, 2020 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив, що введення системи електронних лікарняних листів заощадить бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, скільки допоможе заощадити запровадження е-лікарняних
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92716
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|