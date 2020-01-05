В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на рівні 5%.
Дивися повний текст В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на рівні 5% - експерт.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 16:09
В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на...
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Дивися повний текст В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на рівні 5% - експерт.
Додано: Пон 06 січ, 2020 16:09
"рост" пенсий ниже годовой инфляции. Пока пенсы не выйдут массово на Банковую, их будут иметь, иметь и иметь
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