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В Україні зростання пенсій
у 2020 році закладено на...

В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 16:09

В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на рівні 5%.

Дивися повний текст В Україні зростання пенсій у 2020 році закладено на рівні 5% - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 16:09

"рост" пенсий ниже годовой инфляции. Пока пенсы не выйдут массово на Банковую, их будут иметь, иметь и иметь
antey1969
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