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Українці становлять найбільшу
групу трудових мігрантів в...

Українці становлять найбільшу групу трудових мігрантів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 17:34

Українці становлять найбільшу групу трудових мігрантів в...

Пропонуємо до обговорення:
В Естонії українці становлять найбільшу групу трудових мігрантів, цього року нашим громадянам було видано 24 318 дозволів на тимчасову роботу.

Дивися повний текст Українці становлять найбільшу групу трудових мігрантів в Естонії.
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