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У 2019 році споживчі настрої
українців покращилися - експерт

У 2019 році споживчі настрої українців покращилися - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 18:51

У 2019 році споживчі настрої українців покращилися - експерт

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році споживчі настрої українців покращилися.

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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 18:51

"Только цена на лук за год выросла в 5,5 раз"
Странно. А летом писали, что наоборот, с новым урожаем сильно упала после космических цен на лук конца 2018 года. Я и новостисты всё пропустили и к декабрю стало в 5.5 раз дороже, чем в январе (т.е. раз в 20 дороже, чем летом)?
moveton
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