У 2019 році споживчі настрої українців покращилися.
Дивися повний текст У 2019 році споживчі настрої українців покращилися - експерт.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 18:51
У 2019 році споживчі настрої українців покращилися - експерт
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Дивися повний текст У 2019 році споживчі настрої українців покращилися - експерт.
Додано: Пон 06 січ, 2020 18:51
"Только цена на лук за год выросла в 5,5 раз"
Странно. А летом писали, что наоборот, с новым урожаем сильно упала после космических цен на лук конца 2018 года. Я и новостисты всё пропустили и к декабрю стало в 5.5 раз дороже, чем в январе (т.е. раз в 20 дороже, чем летом)?
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