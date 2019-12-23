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Податкова реформа для ФОПів:
Милованов назвав три...

Податкова реформа для ФОПів: Милованов назвав три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 23:27

Податкова реформа для ФОПів: Милованов назвав три...

Пропонуємо до обговорення:
Діяльність фізичних осіб-підприємців буде істотно спрощена.

Дивися повний текст Податкова реформа для ФОПів: Милованов назвав три головні принципи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 23:27

Да отменить ФЛП вообще, зачем они нужны и все сразу будут в равных условиях и куча головной боли отпадет у государства. А народ как то выживет, ему не привыкать ;)
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 23:47

НБУ постановою від 27.12.2019 р. № 162
З 3 січня ФОП заборонено витрачати кошти з підприємницьких рахунків для власних потреб
nebumbum
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