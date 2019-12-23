Діяльність фізичних осіб-підприємців буде істотно спрощена.
Дивися повний текст Податкова реформа для ФОПів: Милованов назвав три головні принципи.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 23:27
Податкова реформа для ФОПів: Милованов назвав три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова реформа для ФОПів: Милованов назвав три головні принципи.
Додано: Пон 06 січ, 2020 23:27
Да отменить ФЛП вообще, зачем они нужны и все сразу будут в равных условиях и куча головной боли отпадет у государства. А народ как то выживет, ему не привыкать ;)
Додано: Пон 06 січ, 2020 23:47
НБУ постановою від 27.12.2019 р. № 162
З 3 січня ФОП заборонено витрачати кошти з підприємницьких рахунків для власних потреб
Додано: Вів 07 січ, 2020 03:24
В общем-то, как было, так и осталось. Хочешь тратить, как физик - переведи на счёт физика и трать себе.
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