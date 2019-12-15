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Volkswagen представила концепт
робота для автономної...

Volkswagen представила концепт робота для автономної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 00:44

Volkswagen представила концепт робота для автономної...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen представила нову концепцію зарядки. Робот дозволить в майбутньому заряджати електромобілі повністю автономно, завдяки чому будь-який паркувальне місце може стати пунктом для зарядки.

Дивися повний текст Volkswagen представила концепт робота для автономної зарядки електромобіля.
R2
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