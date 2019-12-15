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Volkswagen представила концепт робота для автономної...
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Додано: Вів 07 січ, 2020 00:44
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen представила нову концепцію зарядки. Робот дозволить в майбутньому заряджати електромобілі повністю автономно, завдяки чому будь-який паркувальне місце може стати пунктом для зарядки.
Дивися повний текст Volkswagen представила концепт робота для автономної зарядки електромобіля
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