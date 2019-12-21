Кубраков зазначив, що наступного року не вийде повністю відмовитися від ямкових ремонтів.
Дивися повний текст \"Укравтодор\" хоче за три роки відновити 7 тисяч кілометрів доріг держзначення.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 00:56
"Укравтодор" хоче за три роки відновити 7 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укравтодор\" хоче за три роки відновити 7 тисяч кілометрів доріг держзначення.
Додано: Вів 07 січ, 2020 00:56
Думаю марсиане сделают это скорее....
Ключевые слова:"....мы бы хотели ...” после этих слов можно ставить любые и под это выделяются бабосы ....
Все остальные реальные сценарии "они" оценивают как наихудшие для них и крайне маловероятные...
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