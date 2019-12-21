RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укравтодор" хоче за три
роки відновити 7 тисяч...

"Укравтодор" хоче за три роки відновити 7 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 00:56

"Укравтодор" хоче за три роки відновити 7 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Кубраков зазначив, що наступного року не вийде повністю відмовитися від ямкових ремонтів.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" хоче за три роки відновити 7 тисяч кілометрів доріг держзначення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92724
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 00:56

Думаю марсиане сделают это скорее....
Ключевые слова:"....мы бы хотели ...” после этих слов можно ставить любые и под это выделяются бабосы ....
Все остальные реальные сценарии "они" оценивают как наихудшие для них и крайне маловероятные...
svetoch-10
 
Повідомлень: 276
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 08:55

Уже слишали 25 лет назад что будет дорога отремонтирована, этим ворам хоть трилион дай они все спи..т, еще чуток и нечего будет ремонтировать...
l4567
 
Повідомлень: 27
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Укравтодор» встановлює на техніку GPS-маячки, щоб...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 13:30
1 60
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 13:30
bklochok
Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду
R2 » Чет 26 гру, 2019 18:52
7 664
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 12:47
freeze
Samsung хоче випустити смартфон з камерою на 144 Мп
R2 » Суб 21 гру, 2019 09:19
5 355
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 гру, 2019 14:05
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24304)
07.01.2020 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.