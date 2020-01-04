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Ринок праці в Україні: названо найпоширеніший вік людей,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 січ, 2020 06:05
Пропонуємо до обговорення:
Загальносвітова тенденція, яка не обійшла стороною Україну, - старіння персоналу.
Дивися повний текст Ринок праці в Україні: названо найпоширеніший вік людей, які шукають роботу
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