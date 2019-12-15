Фінансисти спрогнозували майбутнє гривні на 2020 рік

Додано: Вів 07 січ, 2020 11:27

Конечно есть определенная логика в словах, но риск упасть очень велик, в 2020 году выплаты по облигациям не такие большие, дальше риск будет только расти, если будет бестолковым политика и решения. 20й год должен быть для нас переломным, укрепление валюты в 2019м не должно пройти даром и долларовые поступления (назовем их инвестициями, хотя язык не подымается) хочется верить смогут укрепить экономику страны и подстегнуть ее расти дальше, но если это не случится, надеяться уже будет не на что. Для начала нужно восстанавливать внутренний спрос на локальные продукты, услуги и поднять их авторитет где это возможно и имеет смысл, производить на экспорт мы можем, но получается не везде хорошо.