Коридор для курсу національної валюти на 2020 рік може становити 23,0-26,5 гривні за долар США.
Дивися повний текст Фінансисти спрогнозували майбутнє гривні на 2020 рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:26
Фінансисти спрогнозували майбутнє гривні на 2020 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансисти спрогнозували майбутнє гривні на 2020 рік.
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:27
Конечно есть определенная логика в словах, но риск упасть очень велик, в 2020 году выплаты по облигациям не такие большие, дальше риск будет только расти, если будет бестолковым политика и решения. 20й год должен быть для нас переломным, укрепление валюты в 2019м не должно пройти даром и долларовые поступления (назовем их инвестициями, хотя язык не подымается) хочется верить смогут укрепить экономику страны и подстегнуть ее расти дальше, но если это не случится, надеяться уже будет не на что. Для начала нужно восстанавливать внутренний спрос на локальные продукты, услуги и поднять их авторитет где это возможно и имеет смысл, производить на экспорт мы можем, но получается не везде хорошо.
|