И вот они:
Заказал и оплатил им 21.12.2019 товар на 307 грн.. До сих пор от них ни слуху ни духу. Все телефоны предоставленные на сайте не обслуживаются.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:57
Обман интернет магазина "Приманка"
Не вытерпела моя душа и я решил всё таки о у...х которые обманным путём присваивают себе чужие деньги.
И вот они:
Заказал и оплатил им 21.12.2019 товар на 307 грн.. До сих пор от них ни слуху ни духу. Все телефоны предоставленные на сайте не обслуживаются.
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