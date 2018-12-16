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Facebook стежить за користувачами,
навіть якщо вони...

Facebook стежить за користувачами, навіть якщо вони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 13:08

Facebook стежить за користувачами, навіть якщо вони...

Пропонуємо до обговорення:
Facebook може визначити місцезнаходження користувачів навіть якщо вони відмовляються від такого відстеження.

Дивися повний текст Facebook стежить за користувачами, навіть якщо вони відключають цю функцію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 13:08

"Более релевантная реклама", да? Это же унылое убожество, а не реклама. Затрахали услугами местной женской консультации, извращенцы.
arvisevans
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 14:09

Социальные сети, как и интернет, созданы американцами для контроля принадлежащей им планеты. Любая социальная сеть хранит всю информацию о пользователе, в том числе помеченную им лично как «удаленную». Эта информация лишь скрывается от просмотра самим пользователем, при этом сохраняясь в целости и сохранности на серверах.
Да что там соцсети! Любой интернет сайт всегда отслеживает ваши IP и страницы, с которых вы зашли на их сервера.
Ну а о промывании мозгов в интернете не знает только ленивый. Это и персональная подборка ленты "правильных" новостей и искусственная накрутка рейтинга "правильных" ЛОМов (блогеров).
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:05

Да эта релевантная реклама зло злющее. Мне такая скушная хрень и тупая вылазит... ужас. Я смотрела какая она у другого человека и какая в Москве ну блин небо и земля.
особенно бесит когда вылазит то что я уже искала. Харе! нашла 300 лет назад! чего бы новенького... а новенькое - мудота и страхота только. :oops:

Адблоки форевер!!! Сгиньте тупые рекламщики!
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:10

Мне как-то лично пока безразлично. Да, они знают, ГДЕ я живу. Дальше что?
pin1234
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:45

Поставьте себе надстройку на браузер от социального проекта
https://adnauseam.io/

И вы увидите, как система начнет сбоить и сходить с ума, пытаясь выдать вам таргетированную рекламу...
vlinev2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 12:10

  pin1234 написав:Мне как-то лично пока безразлично. Да, они знают, ГДЕ я живу. Дальше что?

Неуловимый Джо?
До тех пор, пока это знание не "утечет" -- может и ничего. После этого -- возможны разные интересные варианты.
_hunter
 
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