Facebook стежить за користувачами, навіть якщо вони...

Додано: Вів 07 січ, 2020 14:09

Социальные сети, как и интернет, созданы американцами для контроля принадлежащей им планеты. Любая социальная сеть хранит всю информацию о пользователе, в том числе помеченную им лично как «удаленную». Эта информация лишь скрывается от просмотра самим пользователем, при этом сохраняясь в целости и сохранности на серверах.

Да что там соцсети! Любой интернет сайт всегда отслеживает ваши IP и страницы, с которых вы зашли на их сервера.

Ну а о промывании мозгов в интернете не знает только ленивый. Это и персональная подборка ленты "правильных" новостей и искусственная накрутка рейтинга "правильных" ЛОМов (блогеров).

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.