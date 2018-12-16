Facebook може визначити місцезнаходження користувачів навіть якщо вони відмовляються від такого відстеження.
Дивися повний текст Facebook стежить за користувачами, навіть якщо вони відключають цю функцію.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 січ, 2020 13:08
Facebook стежить за користувачами, навіть якщо вони...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Facebook стежить за користувачами, навіть якщо вони відключають цю функцію.
Додано: Вів 07 січ, 2020 13:08
"Более релевантная реклама", да? Это же унылое убожество, а не реклама. Затрахали услугами местной женской консультации, извращенцы.
Додано: Вів 07 січ, 2020 14:09
Социальные сети, как и интернет, созданы американцами для контроля принадлежащей им планеты. Любая социальная сеть хранит всю информацию о пользователе, в том числе помеченную им лично как «удаленную». Эта информация лишь скрывается от просмотра самим пользователем, при этом сохраняясь в целости и сохранности на серверах.
Да что там соцсети! Любой интернет сайт всегда отслеживает ваши IP и страницы, с которых вы зашли на их сервера.
Ну а о промывании мозгов в интернете не знает только ленивый. Это и персональная подборка ленты "правильных" новостей и искусственная накрутка рейтинга "правильных" ЛОМов (блогеров).
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 07 січ, 2020 19:05
Да эта релевантная реклама зло злющее. Мне такая скушная хрень и тупая вылазит... ужас. Я смотрела какая она у другого человека и какая в Москве ну блин небо и земля.
особенно бесит когда вылазит то что я уже искала. Харе! нашла 300 лет назад! чего бы новенького... а новенькое - мудота и страхота только. :oops:
Адблоки форевер!!! Сгиньте тупые рекламщики!
Додано: Сер 08 січ, 2020 08:10
Мне как-то лично пока безразлично. Да, они знают, ГДЕ я живу. Дальше что?
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