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У світі з'явилася
нова валюта (фото)

У світі з'явилася нова валюта (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:24

У світі з'явилася нова валюта (фото)

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2020 року в світі з'явилася нова валюта - еко.

Дивися повний текст У світі з'явилася нова валюта (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:25

Что то это мне напоминает... А, вспомнил, евросоюз! А как будет выглядеть процесс отсоединения от подобного союза по примеру Англии, втолько в среде людоедов?
Sam17a
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