З початку 2020 року в світі з'явилася нова валюта - еко.
Дивися повний текст У світі з'явилася нова валюта (фото).
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Додано: Вів 07 січ, 2020 18:24
У світі з'явилася нова валюта (фото)
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Дивися повний текст У світі з'явилася нова валюта (фото).
Додано: Вів 07 січ, 2020 18:25
Что то это мне напоминает... А, вспомнил, евросоюз! А как будет выглядеть процесс отсоединения от подобного союза по примеру Англии, втолько в среде людоедов?
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