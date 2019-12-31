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Ferrexpo оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 січ, 2020 20:40
Пропонуємо до обговорення:
Британська Ferrexpo plc, що контролює в Україні, зокрема, Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (ПГЗК і ЄГЗК), оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік у розмірі 6,6 цента США.
Дивися повний текст Ferrexpo оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:40
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