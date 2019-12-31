RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ferrexpo оголосила про
спеціальні дивіденди за 2019 рік

Ferrexpo оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:40

Ferrexpo оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
Британська Ferrexpo plc, що контролює в Україні, зокрема, Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (ПГЗК і ЄГЗК), оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік у розмірі 6,6 цента США.

Дивися повний текст Ferrexpo оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92778
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:40

контрольный пакет акций у живаго,который обьявлен в розыск.а он себе бонусы выписывает.прелестно.
Tabak
 
Повідомлень: 213
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2019 році споживчі настрої українців покращилися - експерт
R2 » Пон 06 січ, 2020 18:51
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 18:51
moveton
Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...
R2 » Чет 02 січ, 2020 17:14
2 470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 19:40
NetSerpent
З чим завершуємо 2019 рік?
R2 » Вів 31 гру, 2019 13:10
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 13:10
ZINCHENKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (956)
10.01.2020 03:01
Альфа-Банк (80443)
10.01.2020 02:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.