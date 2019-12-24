В майбутньому електромобілі відіграватимуть важливу роль у скороченні викидів парникових газів, але поки вони не є ідеальним варіантом.
Дивися повний текст Створено новий тип акумуляторів для електромобілів без кобальту.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 21:31
Створено новий тип акумуляторів для електромобілів без...
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Дивися повний текст Створено новий тип акумуляторів для електромобілів без кобальту.
Додано: Вів 07 січ, 2020 21:31
Да, щас. Такие "изобретения" появляются еженедельно, а "прорывы в индустрии" - ежеквартально. По факту - 99% этих творений тупо так и остаются в лабораториях как неперспективные.
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