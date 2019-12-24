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Створено новий тип акумуляторів
для електромобілів без...

Створено новий тип акумуляторів для електромобілів без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:31

Створено новий тип акумуляторів для електромобілів без...

Пропонуємо до обговорення:
В майбутньому електромобілі відіграватимуть важливу роль у скороченні викидів парникових газів, але поки вони не є ідеальним варіантом.

Дивися повний текст Створено новий тип акумуляторів для електромобілів без кобальту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:31

Да, щас. Такие "изобретения" появляются еженедельно, а "прорывы в индустрии" - ежеквартально. По факту - 99% этих творений тупо так и остаются в лабораториях как неперспективные.
p_vovk74
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