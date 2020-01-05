Кабмін планує прискорити виготовлення закордонних паспортів.
Дивися повний текст У Києві з'явиться послуга виготовлення закордонного паспорта за день, а в регіонах - за три.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 06:32
У Києві з'явиться послуга виготовлення закордонного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві з'явиться послуга виготовлення закордонного паспорта за день, а в регіонах - за три.
Додано: Сер 08 січ, 2020 06:32
Не знаю как кому мне и так делали паспорт за один день паспортный стол дп документ делает паспорт за один день
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|