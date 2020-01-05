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У Києві з'явиться послуга
виготовлення закордонного...

У Києві з'явиться послуга виготовлення закордонного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 06:32

У Києві з'явиться послуга виготовлення закордонного...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує прискорити виготовлення закордонних паспортів.

Дивися повний текст У Києві з'явиться послуга виготовлення закордонного паспорта за день, а в регіонах - за три.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 06:32

Не знаю как кому мне и так делали паспорт за один день паспортный стол дп документ делает паспорт за один день
osipchukosipchuk
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