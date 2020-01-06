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НБУ може знизити облікову
ставку до 8% вже в 2020 році,...

НБУ може знизити облікову ставку до 8% вже в 2020 році,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:26

НБУ може знизити облікову ставку до 8% вже в 2020 році,...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк може знизити облікову ставку до 8% в 2020 році завдяки сповільненню інфляції.

Дивися повний текст НБУ може знизити облікову ставку до 8% вже в 2020 році, - Смолій.
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