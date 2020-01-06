Національний банк може знизити облікову ставку до 8% в 2020 році завдяки сповільненню інфляції.
Дивися повний текст НБУ може знизити облікову ставку до 8% вже в 2020 році, - Смолій.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 08:26
НБУ може знизити облікову ставку до 8% вже в 2020 році,...
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Дивися повний текст НБУ може знизити облікову ставку до 8% вже в 2020 році, - Смолій.
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