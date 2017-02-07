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Форумчани року 2020
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:43
Редакция форума Finance.ua уже подвела итоги проведенного в этом году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз получает zzzzzz
Второе место и приз получает freeze
Третье место и приз получает Сибарит
Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза ответить в личных сообщениях!
Искрение поздравляем победителей!
С уважением,
Модератор
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:54
Модератор написав:
Редакция форума Finance.ua уже подвела итоги проведенного в этом году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз получает zzzzzz
Второе место и приз получает freeze
Третье место и приз получает Сибарит
Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза ответить в личных сообщениях!
Искрение поздравляем победителей!
С уважением,
Модератор
Спасибо
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:07
Приєднуюся до привітань.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:19
В качестве эксклюзивной замены приостановленной печати дайджеста, предлагаю на администрации рассмотрение альтернативы!
Вручать почетный орден - "Гиберболический перфекционист модерации"!
В фонд отдаю свои 170 удаленных сообщений и виртуальную медаль.
С другой стороны этот почетный знак дает всем нам задуматься над временем и его сущностью, 170*~7 минут , как любят здесь говорить - думайте. Для ощутимого эффекта можно перевести в СКВ величины, для особо практичных.
Пусть самый достойный не будет обделен наградой в канун НГ!
Кому то марать бумагу, кому то работать ластиком.
Всем всего, по заслугам и делам. Удачи!
Black Jack - White Business
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