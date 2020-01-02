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Bloomberg: Зміцніла гривня
створює для України бюджетний...

Bloomberg: Зміцніла гривня створює для України бюджетний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:07

Bloomberg: Зміцніла гривня створює для України бюджетний...

Пропонуємо до обговорення:
Українська національна валюта стала рекордсменом у зміцненні за минулий рік. Однак, це створює проблеми для фінансів країни.

Дивися повний текст Bloomberg: Зміцніла гривня створює для України бюджетний головний біль.
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