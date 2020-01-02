Українська національна валюта стала рекордсменом у зміцненні за минулий рік. Однак, це створює проблеми для фінансів країни.
Дивися повний текст Bloomberg: Зміцніла гривня створює для України бюджетний головний біль.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:07
Bloomberg: Зміцніла гривня створює для України бюджетний...
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Дивися повний текст Bloomberg: Зміцніла гривня створює для України бюджетний головний біль.
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