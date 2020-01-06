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Наше завдання на 2020 рік -
гривневі іпотеки під 14-15%...

Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:09

Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%...

Пропонуємо до обговорення:
2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування.

Дивися повний текст Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15% - Рожкова.
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