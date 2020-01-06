2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування.
Дивися повний текст Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15% - Рожкова.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:09
Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15% - Рожкова.
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