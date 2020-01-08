2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування.
Дивися повний текст Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15% - Рожкова.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:09
Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15% - Рожкова.
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:07
Це рабство на яке ніхто не поскаржиться...
Курс валют, який встановлює НБУ найбільш цікавий імпортерам. Це означає, що старт і розвиток нового виробництва буде невігідним, адже імпорт стає надто дешевим за рухунок вигідної покупки валюти тим же імпортером (імпортер купує її за гривні виручені від торгівлі; що йому і потрібно для наступної ітерації). Як результат ми маємо бачити активний розвиток торгових майданчиків (онлайн і офлайн). Також може розвиватися все, що не може бути придушене нацбанком: послуги і товари, доставка із-за кордону яких апріорі невигідна.
Яка причита такої поведінки НБУ? Ось одна проста гіпотеза: лобіюють вигоди імпортерів (прикордонна служба тут також недалеко стоїть). Є і інші версії..
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:12
14-15 для іпотеки і це при інфляції в 5%, ви серйозно? Максимум 8-10 відсотків.
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:13
"...экономика начнет кредитовать..." і це пишуть в той час, коли найбільшим тримачем ОВДП є державний банк -Укргазбанк!)) А одним із лідерів є ще один державний банк - Приват
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:28
Задумайтесь: Іронічно ж і смішно: майже кожен ЖК будується за ресурс отриманий від майбутніх власників кравтир. І це дійсно вигідно (щоправда ражду перевіряти документи забудови з юристом). А молоді люди зовсім не розмовляють про іпотеку. Попиту на неї нема (я перевірив у trends.google.com: "купити літак" частіше шукають ніж слово іпотека або "взяти іпотеку"). Тобто нам пропонують платну послугу там, де її не шукають і мають хорошу альтернативу. Так ця цекурка ще й шкідлива... Лукаві брате часи настали...
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:31
ЧТО??
то есть взять 1млн грн под 15%, чтобы платить 17.000грн ежемесячно на
протяжении 20 лет,(в итоге жилье будет стоить 2,5 млн )
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:34
Це НБУ смішніше за Вечірній квартал! Ліквідність дайте! Вже весь світ знає, що ріст коефіцієнту монетизації не призводить до інфляції в довгостроковому періоді. Це доведено вченими і емпірично. Подивіться на КМ Японії, європейських країн, США, Китаю...
Хто-небуть скажіть мені, що я не розумію.
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:42
Re: Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%.
Не тому, що вона не цікава взагалоі, а тому, що по-перше, її банки й не пропонують масово, а ті що пропонують - там невабливі умови. А банки не пропонують бо, по-перше, банк не захищений від недобросовісного позичальника - варто пригадати мораторій на реалізацію іпотечних квартир для валютних іпотечників, схеми з реєстрацією дітей і відповідно неможливістю потім реалізувати квартиру, як засаву + відсутність довготермінового дешевого ресурсу.
ПРи цьому, навіть якщо загальні умови по іпотеці, що їх зараз пропонують банки, зхалишаться, але ставка впаде по 14-15% - привабливість її різко зросте. При такій ставці при ануїтетних платежах при мінімальному внеску в 30% платіж по іпотеці за 1к будже на рівні вартості оренди середньої 1к квартири, і все що потрібно - мати на перший внесок трохи більше 10к долярів - це якщо для Києва.
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