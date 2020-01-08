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Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 00:45
надо что бы этим умникам из НБУ ипотеки под 14% надавали... даже 5% в цивилизованных странах - это МНОГО
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zzzxxx
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