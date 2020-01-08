RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Наше завдання на 2020 рік -
гривневі іпотеки під 14-15%...

Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:16

  zzzxxx написав:надо что бы этим умникам из НБУ ипотеки под 14% надавали... даже 5% в цивилизованных странах - это МНОГО


Вроде, пару лет назад я ради интереса делал сводную таблицу, и оказалось,что далеко не везде в ЕС можно взять ипотеку под 3% годовых фиксированной ставки на 25 лет
PasserBy
 
Повідомлень: 192
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:13

  PasserBy написав:
  zzzxxx написав:надо что бы этим умникам из НБУ ипотеки под 14% надавали... даже 5% в цивилизованных странах - это МНОГО


Вроде, пару лет назад я ради интереса делал сводную таблицу, и оказалось,что далеко не везде в ЕС можно взять ипотеку под 3% годовых фиксированной ставки на 25 лет

Указание стран, где это нельзя -- было бы полезнее: недалеко везде под 1.5 можно взять, но от LIBOR
_hunter
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:20

  _hunter написав:
  PasserBy написав:
  zzzxxx написав:надо что бы этим умникам из НБУ ипотеки под 14% надавали... даже 5% в цивилизованных странах - это МНОГО


Вроде, пару лет назад я ради интереса делал сводную таблицу, и оказалось,что далеко не везде в ЕС можно взять ипотеку под 3% годовых фиксированной ставки на 25 лет

Указание стран, где это нельзя -- было бы полезнее: недалеко везде под 1.5 можно взять, но от LIBOR


Везде то Америка і Швейцарія?
Беремо для прикладу ближні країни Поляндія скільки? 3.5 брутто без провізії. От молодим можна і 3% знайти.
Ethereum
 
Повідомлень: 964
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на газ в Україні можуть знизитися на початку 2020...
R2 » Сер 08 січ, 2020 15:49
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 15:49
XsanyaX
НБУ може знизити облікову ставку до 8% вже в 2020 році,...
R2 » Сер 08 січ, 2020 08:26
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 12:09
asdrud2016
2020 року на ринок України мають намір вийти 6...
R2 » Сер 01 січ, 2020 22:58
9 796
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 10:17
3160049

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.