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Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 08:16
zzzxxx написав:
надо что бы этим умникам из НБУ ипотеки под 14% надавали... даже 5% в цивилизованных странах - это МНОГО
Вроде, пару лет назад я ради интереса делал сводную таблицу, и оказалось,что далеко не везде в ЕС можно взять ипотеку под 3% годовых фиксированной ставки на 25 лет
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PasserBy
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Додано: Чет 09 січ, 2020 10:13
PasserBy написав: zzzxxx написав:
надо что бы этим умникам из НБУ ипотеки под 14% надавали... даже 5% в цивилизованных странах - это МНОГО
Вроде, пару лет назад я ради интереса делал сводную таблицу, и оказалось,что далеко не везде в ЕС можно взять ипотеку под 3% годовых фиксированной ставки на 25 лет
Указание стран, где это нельзя -- было бы полезнее: недалеко везде под 1.5 можно взять, но от LIBOR
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_hunter
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:20
_hunter написав: PasserBy написав: zzzxxx написав:
надо что бы этим умникам из НБУ ипотеки под 14% надавали... даже 5% в цивилизованных странах - это МНОГО
Вроде, пару лет назад я ради интереса делал сводную таблицу, и оказалось,что далеко не везде в ЕС можно взять ипотеку под 3% годовых фиксированной ставки на 25 лет
Указание стран, где это нельзя -- было бы полезнее: недалеко везде под 1.5 можно взять, но от LIBOR
Везде то Америка і Швейцарія?
Беремо для прикладу ближні країни Поляндія скільки? 3.5 брутто без провізії. От молодим можна і 3% знайти.
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