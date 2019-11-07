У Німеччині закрили атомну електростанцію заради зеленої...
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_hunter написав:Напомните, пожалуйста, когда Германию трусило в последний раз?
Коли закрили перший німецькій реактор, в сталевій оболонці, яка, під тиском, захищає активну зону, були виявлені дві тріщини, майже на всю товщину. Тріщини були перпендикулярно поверхні, тому їх не могли виявити профілактичні УЗД оболонки. Вічного нічого немає, і літаки падають, і реактори вибухають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
_hunter написав:Напомните, пожалуйста, когда Германию трусило в последний раз?
Коли закрили перший німецькій реактор, в сталевій оболонці, яка, під тиском, захищає активну зону, були виявлені дві тріщини, майже на всю товщину. Тріщини були перпендикулярно поверхні, тому їх не могли виявити профілактичні УЗД оболонки. Вічного нічого немає, і літаки падають, і реактори вибухають.
Прямо наглядная демонстрация известного анекдота про "и не выиграл, а проиграл"... Речь Бельгию и две ее многострадальные станции, как я понимаю?.. Ну ОК -- эти две -- закрыть. С учетом накопленных данных -- построить две еще лучше.
_hunter написав:Прямо наглядная демонстрация известного анекдота про "и не выиграл, а проиграл"... Речь Бельгию и две ее многострадальные станции, как я понимаю?.. Ну ОК -- эти две -- закрыть. С учетом накопленных данных -- построить две еще лучше.
Вибачаюсь, вже призабув. Тріщини були і в американських реакторах, а німецький Чорнобиль був дуже близько: https://ecoaction.org.ua/yaki-vysnovky- ... bylyu.html Індустріалізація по-радянськи створила нову загрозу для Грайсвальду і всього регіону – атомну. Не зважаючи на те що вся інформація про роботу АЕС була засекречена, а над її робітниками здійснювали нагляд штазі (співробітники Міністерства Державної Безпеки ГДР). Місцеві жителі були занепокоєні і відчували загрозу, незважаючи на відсутність інформації. Двічі ця АЕС загрожувала перетворити північ Європи на радіоактивну зону відчуження. Перша аварія сталася 7 грудня 1975 року, коли на першому енергоблоці в наслідок пожежі вийшли з ладу п’ять з шести головних охолоджувальних насосів реактору і він вийшов з під контролю. Частина паливних збірок розплавилися, але повного руйнування активної зони і подальшого чорнобильского сценарію вдалося уникнути. Вибухове руйнування реактору з викидом радіації цілком могло статися якби 6-й насос також вийшов з ладу. Збитки від аварії склали 443 млн марок. Інформація про цю аварію була засекречена та приховувалася до 1989 року. 24 листопада 1989 року сталася друга подібна аварія. Підчас випробувань 5-го енергоблоку три з шести охолоджувальних насосів було відключено для тесту. При цьому 4й насос вийшов з ладу що також призвело до часткової втрати контролю над реактором, що знов загрожувало розплавленням активної зони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
_hunter написав:Прямо наглядная демонстрация известного анекдота про "и не выиграл, а проиграл"... Речь Бельгию и две ее многострадальные станции, как я понимаю?.. Ну ОК -- эти две -- закрыть. С учетом накопленных данных -- построить две еще лучше.
Вибачаюсь, вже призабув. Тріщини були і в американських реакторах, а німецький Чорнобиль був дуже близько: https://ecoaction.org.ua/yaki-vysnovky- ... bylyu.html Індустріалізація по-радянськи створила нову загрозу для Грайсвальду і всього регіону – атомну. Не зважаючи на те що вся інформація про роботу АЕС була засекречена, а над її робітниками здійснювали нагляд штазі (співробітники Міністерства Державної Безпеки ГДР). Місцеві жителі були занепокоєні і відчували загрозу, незважаючи на відсутність інформації. Двічі ця АЕС загрожувала перетворити північ Європи на радіоактивну зону відчуження. Перша аварія сталася 7 грудня 1975 року, коли на першому енергоблоці в наслідок пожежі вийшли з ладу п’ять з шести головних охолоджувальних насосів реактору і він вийшов з під контролю. Частина паливних збірок розплавилися, але повного руйнування активної зони і подальшого чорнобильского сценарію вдалося уникнути. Вибухове руйнування реактору з викидом радіації цілком могло статися якби 6-й насос також вийшов з ладу. Збитки від аварії склали 443 млн марок. Інформація про цю аварію була засекречена та приховувалася до 1989 року. 24 листопада 1989 року сталася друга подібна аварія. Підчас випробувань 5-го енергоблоку три з шести охолоджувальних насосів було відключено для тесту. При цьому 4й насос вийшов з ладу що також призвело до часткової втрати контролю над реактором, що знов загрожувало розплавленням активної зони.
И что мы видим? -- первая "почти авария" легко "борется" банальным дублированием (что, кстати, и Фукусиму спасло бы). Вторая -- как и на Чернобыле -- не совсем понятные "эксперименты". Ну так запретить эти "эксперименты" на работающих реакторах.
_hunter написав:И что мы видим? -- первая "почти авария" легко "борется" банальным дублированием (что, кстати, и Фукусиму спасло бы). Вторая -- как и на Чернобыле -- не совсем понятные "эксперименты". Ну так запретить эти "эксперименты" на работающих реакторах.
Чорні лебеді літають не за правилами і протореними стежками, а партизанськими тропами, і з'являються там, де їх ніхто не очікує...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.