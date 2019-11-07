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У Німеччині закрили атомну електростанцію заради зеленої...
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Додано: Сер 08 січ, 2020 14:20
lapay написав: _hunter написав:
И что мы видим? -- первая "почти авария" легко "борется" банальным дублированием (что, кстати, и Фукусиму спасло бы).
Вторая -- как и на Чернобыле -- не совсем понятные "эксперименты". Ну так запретить эти "эксперименты" на работающих реакторах.
Чорні лебеді літають не за правилами і протореними стежками, а партизанськими тропами, і з'являються там, де їх ніхто не очікує...
Именно по этой причине и не стоит все переводить на "зеленку" -- банально поменяется климат (постоянная облачность и слабые муссоные ветра) -- и приплыли...
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:43
Ещё не придумало человечество более эффективного и безопасного источника энергии чем АЭС.
Зелёная энергетика лишь миф.
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