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У Німеччині закрили атомну
електростанцію заради зеленої...

У Німеччині закрили атомну електростанцію заради зеленої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:20

  lapay написав:
  _hunter написав:И что мы видим? -- первая "почти авария" легко "борется" банальным дублированием (что, кстати, и Фукусиму спасло бы).
Вторая -- как и на Чернобыле -- не совсем понятные "эксперименты". Ну так запретить эти "эксперименты" на работающих реакторах.

Чорні лебеді літають не за правилами і протореними стежками, а партизанськими тропами, і з'являються там, де їх ніхто не очікує...

Именно по этой причине и не стоит все переводить на "зеленку" -- банально поменяется климат (постоянная облачность и слабые муссоные ветра) -- и приплыли...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:43

Ещё не придумало человечество более эффективного и безопасного источника энергии чем АЭС.
Зелёная энергетика лишь миф.
hazanovich_alexey
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