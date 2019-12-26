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Мінфін оприлюднив рейтинг
найбільших покупців держоблігацій

Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 12:35

Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України оприлюднило рейтинг первинних дилерів з а2019 рік за обсягами купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Номальна тема. Береш депозит, купляєш ОВДП і усьо! Нахіба ті позичальники? Один гемор з ними.
daonet
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Укргазбанк? Держава бере(НБУ)/видає(Укргаз) собі гроші під відсотки?
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Стоп. Приват?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:08

Банки - це посередники між фізичними/юридичними особами покупцями і державою, там же написано - дилери
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:58

Не коректна назва статті. Це список найбільших дилерів (почитайте першоджерело), а не тих для кого купили.
stsygolko
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:55

это информация для отвода глаз, где список конечных бенифициаров??? когда его опубликуют? фамилии Янукович, Гончарова, Порошенко и прочих когда наконец высветят?
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