Міністерство фінансів України оприлюднило рейтинг первинних дилерів з а2019 рік за обсягами купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Дивися повний текст Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 12:35
Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій
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Дивися повний текст Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій.
Додано: Сер 08 січ, 2020 12:35
Номальна тема. Береш депозит, купляєш ОВДП і усьо! Нахіба ті позичальники? Один гемор з ними.
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:08
Банки - це посередники між фізичними/юридичними особами покупцями і державою, там же написано - дилери
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:58
Не коректна назва статті. Це список найбільших дилерів (почитайте першоджерело), а не тих для кого купили.
Додано: Сер 08 січ, 2020 23:55
это информация для отвода глаз, где список конечных бенифициаров??? когда его опубликуют? фамилии Янукович, Гончарова, Порошенко и прочих когда наконец высветят?
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