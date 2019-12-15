За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (23,856 млн і 19,270 млн гривень відповідно).
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 12:40
Курс готівкового долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
Додано: Сер 08 січ, 2020 12:40
будет курс вновь 23 или, тем более, ниже - советую покупать валюту. Потому что затем гарантировано - только в обратную сторону.
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