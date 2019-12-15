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Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 12:40

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (23,856 млн і 19,270 млн гривень відповідно).

Дивися повний текст Курс готівкового долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 12:40

будет курс вновь 23 или, тем более, ниже - советую покупать валюту. Потому что затем гарантировано - только в обратную сторону.
KULANDALE
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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