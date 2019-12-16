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Дефіцит державного бюджету
сягнув 81,2 млрд грн

Дефіцит державного бюджету сягнув 81,2 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:49

Дефіцит державного бюджету сягнув 81,2 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів підбило попередні підсумки виконання державного бюджету України у 2019 році за оперативними даними Державної казначейської служби.

Дивися повний текст Дефіцит державного бюджету сягнув 81,2 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:50

Дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований на 405 млрд грн (104% от плана), поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 млрд грн (3,1% от плана), сообщили в Минфине.

По итогам года доходы общего фонда бюджета выросли на 5,5% до 879,8 млрд грн.


Пол бюджета что ли позаимствовали?
Конрад Карлович
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