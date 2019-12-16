Міністерство фінансів підбило попередні підсумки виконання державного бюджету України у 2019 році за оперативними даними Державної казначейської служби.
Дивися повний текст Дефіцит державного бюджету сягнув 81,2 млрд грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:49
Дефіцит державного бюджету сягнув 81,2 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит державного бюджету сягнув 81,2 млрд грн.
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:50
Пол бюджета что ли позаимствовали?
|