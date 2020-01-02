У листопаді 2019 року зарплата міністра економіки з урахуванням премій становила 64,3 тисячі гривень.
Дивися повний текст Які зарплати отримують у Мінекономіки (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:15
Які зарплати отримують у Мінекономіки (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які зарплати отримують у Мінекономіки (таблиця).
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:16
Нормальна ЗП якщолюди дійсно працюють на благо країни.
А от що з депутатами, нащо нам їх 450?!
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:01
За що такі премії? Понад 300%!!! Економіка держави кардинально покращалася? Щось зовсім не відчутно...
|