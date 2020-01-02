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Які зарплати отримують у
Мінекономіки (таблиця)

Які зарплати отримують у Мінекономіки (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:15

Які зарплати отримують у Мінекономіки (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2019 року зарплата міністра економіки з урахуванням премій становила 64,3 тисячі гривень.

Дивися повний текст Які зарплати отримують у Мінекономіки (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:16

Нормальна ЗП якщолюди дійсно працюють на благо країни.
А от що з депутатами, нащо нам їх 450?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:01

За що такі премії? Понад 300%!!! Економіка держави кардинально покращалася? Щось зовсім не відчутно...
nataliyadrachuk
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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