Мінцифри пропонує встановити єдиний податок для IT-компаній без обмеження обігу на рівні 4-7%.
Дивися повний текст Мінцифри пропонує запровадити IT-податок.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 14:31
Мінцифри пропонує запровадити IT-податок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри пропонує запровадити IT-податок.
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:37
Это не даст ничего из перечисленного. Не лезьте туда, где и так все нормально работает и развивается без ваших инициатив.
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:05
michael_kiseloff
нормально оно не работает. толпы СПД сидят по офисам вне штата компаний. нету трудовых договоров, любого можно выкинуть на улицу завтра и любой может просто завтра не выйти на работу. это дикий рынок первобытного строя.
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:01
Re: Мінцифри пропонує запровадити IT-податок
Таки да.
Бездельника или бездарность можно выгнать без особых затруднений.
Погибающую компанию можно оставить и перейти в более перспективную.
В сумме все это и дает этот весьма не слабый прирост отрасли.
Дайте жить живому.
Регулируйте, если руки уж очень сильно чешутся, то, что при смерти - в любом случае его конец предопределен.
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:13
Кто тебе мещает
пойди на государственную службу и не гонись за длинним долларом
будет тебе и соц пакет и профсоюз
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:34
sopkotomhu
мне ничего не мешает и с чего бы это? мы живем в правовом государстве, где есть КЗОТ для наемной рабочей силы. то, что ФОП-ы сидят как наемные - чистой воды нарушение законодательства. просто надо навести в порядок в этой системе. а если кто-то хочет дикого рынка, можно легко на следующих выборах проголосовать за каких-то популистов, они изменят законодательство и будет счастье, если будете в большинстве.
а до тех пор - продолжать барыжничать на бесправности людей, это чемодан-вокзал..
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:38
headshaker
нет, то что диво на нарушениях законодательства должно умереть. тут сродни бурштыну, сродни вырубке леса. вымотать ресурсы, оставить следующее поколение в больших долгах по соцвыплатам и спокойно себе лопатить деньги на неуплатах надогов - так оно не пойдет. повышаем эфффективность труда, растим менеджмент, создаем длительные рабочие места, корпоративную культуру и деньги потянутся в страну. куда большие деньги, чем сейчас.
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:46
sopkotomhu 100%, и зарплату официальную... тыс 6 грн и статус держслужбовця, если в налоговой сисадмином работать...
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:48
Re: Мінцифри пропонує запровадити IT-податок
Уж кого, а в IT говорить о "бесправности людей" нонсенс. ФОПы - это банальный уход от налогов, не более того
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