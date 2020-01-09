RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінцифри пропонує
запровадити IT-податок

Мінцифри пропонує запровадити IT-податок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:31

Мінцифри пропонує запровадити IT-податок

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри пропонує встановити єдиний податок для IT-компаній без обмеження обігу на рівні 4-7%.

Дивися повний текст Мінцифри пропонує запровадити IT-податок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92778
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:32

Все равно больше 20% с оборота получиться...
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:37

Это не даст ничего из перечисленного. Не лезьте туда, где и так все нормально работает и развивается без ваших инициатив.
michael_kiseloff
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:05

michael_kiseloff
нормально оно не работает. толпы СПД сидят по офисам вне штата компаний. нету трудовых договоров, любого можно выкинуть на улицу завтра и любой может просто завтра не выйти на работу. это дикий рынок первобытного строя.
euroua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:01

Re: Мінцифри пропонує запровадити IT-податок

  euroua написав:michael_kiseloff
нормально оно не работает. толпы СПД сидят по офисам вне штата компаний. нету трудовых договоров, любого можно выкинуть на улицу завтра и любой может просто завтра не выйти на работу. это дикий рынок первобытного строя.


Таки да.

Бездельника или бездарность можно выгнать без особых затруднений.
Погибающую компанию можно оставить и перейти в более перспективную.
В сумме все это и дает этот весьма не слабый прирост отрасли.

Дайте жить живому.
Регулируйте, если руки уж очень сильно чешутся, то, что при смерти - в любом случае его конец предопределен.
headshaker
 
Повідомлень: 893
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:13

  euroua написав:michael_kiseloff
нормально оно не работает. толпы СПД сидят по офисам вне штата компаний. нету трудовых договоров, любого можно выкинуть на улицу завтра и любой может просто завтра не выйти на работу. это дикий рынок первобытного строя.

Кто тебе мещает
пойди на государственную службу и не гонись за длинним долларом
будет тебе и соц пакет и профсоюз
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 27.05.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:34

sopkotomhu
мне ничего не мешает и с чего бы это? мы живем в правовом государстве, где есть КЗОТ для наемной рабочей силы. то, что ФОП-ы сидят как наемные - чистой воды нарушение законодательства. просто надо навести в порядок в этой системе. а если кто-то хочет дикого рынка, можно легко на следующих выборах проголосовать за каких-то популистов, они изменят законодательство и будет счастье, если будете в большинстве.
а до тех пор - продолжать барыжничать на бесправности людей, это чемодан-вокзал..
euroua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:38

headshaker
нет, то что диво на нарушениях законодательства должно умереть. тут сродни бурштыну, сродни вырубке леса. вымотать ресурсы, оставить следующее поколение в больших долгах по соцвыплатам и спокойно себе лопатить деньги на неуплатах надогов - так оно не пойдет. повышаем эфффективность труда, растим менеджмент, создаем длительные рабочие места, корпоративную культуру и деньги потянутся в страну. куда большие деньги, чем сейчас.
euroua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:46

sopkotomhu 100%, и зарплату официальную... тыс 6 грн и статус держслужбовця, если в налоговой сисадмином работать...
gento44
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:48

Re: Мінцифри пропонує запровадити IT-податок

euroua написав:sopkotomhu
мне ничего не мешает и с чего бы это? мы живем в правовом государстве, где есть КЗОТ для наемной рабочей силы. то, что ФОП-ы сидят как наемные - чистой воды нарушение законодательства. просто надо навести в порядок в этой системе. а если кто-то хочет дикого рынка, можно легко на следующих выборах проголосовать за каких-то популистов, они изменят законодательство и будет счастье, если будете в большинстве.
а до тех пор - продолжать барыжничать на бесправности людей, это чемодан-вокзал..


Уж кого, а в IT говорить о "бесправности людей" нонсенс. ФОПы - это банальный уход от налогов, не более того
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26256
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 6173 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нардепи пропонують встановити новий податок для... 1, 2
R2 » Сер 08 січ, 2020 23:48
12 604
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 00:30
RomanTik
В Україні планують підвищити податок на землю
R2 » Чет 09 січ, 2020 21:28
0 71
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 21:28
R2
Кабмін пропонує внести зміни до закону про РРО
R2 » Чет 09 січ, 2020 18:41
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 18:41
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (956)
10.01.2020 03:01
Альфа-Банк (80443)
10.01.2020 02:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.