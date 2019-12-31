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Мінцифри пропонує запровадити IT-податок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:14
ЕСВ ФОПы платят. Военный сбор собираются вообще отменить. И вообще, пора таким законодателям ********!!!!!!!!
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Галина441
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:17
доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%;
Опять IT-компаниями называют исключительно аутсорс (((((
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andriy_radich
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:29
andriy_radich написав:
доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%;
Опять IT-компаниями называют исключительно аутсорс (((((
А что у нас есть что-то другое ? А да ... есть еще фирмочки что пилят гос бюджет
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ssnet
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:37
Faceless написав:
euroua написав:sopkotomhu
мне ничего не мешает и с чего бы это? мы живем в правовом государстве, где есть КЗОТ для наемной рабочей силы. то, что ФОП-ы сидят как наемные - чистой воды нарушение законодательства. просто надо навести в порядок в этой системе. а если кто-то хочет дикого рынка, можно легко на следующих выборах проголосовать за каких-то популистов, они изменят законодательство и будет счастье, если будете в большинстве.
а до тех пор - продолжать барыжничать на бесправности людей, это чемодан-вокзал..
Уж кого, а в IT говорить о "бесправности людей" нонсенс. ФОПы - это банальный уход от налогов, не более того
Та не.. в большинстве своем все более менее честно. Что фирмы предоставляют кроме помещения? Какой "Фирма" работодатель, если по сути не нанимает сотрудников и к произведенной интеллектуальной собственности она не имеет ни какого отношения ? Это примерно как вы привели кому-то специалиста и за это получаете ежемесячно свой процент, пока он не ушел.
Востаннє редагувалось ssnet
в Сер 08 січ, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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ssnet
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:39
ssnet написав: Faceless написав:
euroua написав:sopkotomhu
мне ничего не мешает и с чего бы это? мы живем в правовом государстве, где есть КЗОТ для наемной рабочей силы. то, что ФОП-ы сидят как наемные - чистой воды нарушение законодательства. просто надо навести в порядок в этой системе. а если кто-то хочет дикого рынка, можно легко на следующих выборах проголосовать за каких-то популистов, они изменят законодательство и будет счастье, если будете в большинстве.
а до тех пор - продолжать барыжничать на бесправности людей, это чемодан-вокзал..
Уж кого, а в IT говорить о "бесправности людей" нонсенс. ФОПы - это банальный уход от налогов, не более того
Та не.. в большинстве своем все более менее честно. Что фирмы предоставляют кроме помещения? Какой "Фирма" работодатель, если по сути не нанимает сотрудников и к произведенной интеллектуальной собственности она не имеет ни какого отношения ?
Ну тут уход от налогообложения самими ITшниками. Легальный впрочем, так что это скорее минимизация.
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Faceless
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:45
Faceless написав: ssnet написав: Faceless написав:
Уж кого, а в IT говорить о "бесправности людей" нонсенс. ФОПы - это банальный уход от налогов, не более того
Та не.. в большинстве своем все более менее честно. Что фирмы предоставляют кроме помещения? Какой "Фирма" работодатель, если по сути не нанимает сотрудников и к произведенной интеллектуальной собственности она не имеет ни какого отношения ?
Ну тут уход от налогообложения самими ITшниками. Легальный впрочем, так что это скорее минимизация.
Минимизация доходов есть во всем мире, т.к ни кто в здравом уме не хочет отдавать заработанные деньги. Есть специальные юристы которые помогают это делать.
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ssnet
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Додано: Сер 08 січ, 2020 21:03
gento44 написав:sopkotomhu
100%, и зарплату официальную... тыс 6 грн и статус держслужбовця, если в налоговой сисадмином работать...
И когда будешь иметь выслугу +50% и дополнительный отпуск за 10 лет 15 суток, возрасту так 44-45 лет, тебя также выкинут.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 22:18
Зрозуміло! ІТ-податок аналогічний забороні СЕКОНД-Хенду!
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oleg_kovtun100
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:34
бред какой...
зарплатный фонд в ИТ +-50% от поступающих денег, остальное на прибыль и офисы с печеньками
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zzzxxx
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:49
Бредятина. Отмените РРО и не мешайте людям работать.
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anton_gms
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