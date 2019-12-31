Мінцифри пропонує запровадити IT-податок

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 08:03
Такое ощущение, что скучающие в рабочее время "айтишники" - основной контингент большинства форумов куда ни зайдешь - тема про какие-то технические характеристики ноутбуков вызыаают дискуссии хрен пойми о чем с массой какиз-тт профессиональных терминов
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:06
А "двойной ЕСВ" означает, что пенсия потом будет ровно вдвое больше минимальной?
Это в законе не забудут прописать?
Или опять манипуляции и обман, а вся эта болтовня лишь служит ширмой для того, чтобы ЕСВ поднять и взамен ничего не дать?
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