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Мінцифри пропонує
запровадити IT-податок

Мінцифри пропонує запровадити IT-податок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:03

Такое ощущение, что скучающие в рабочее время "айтишники" - основной контингент большинства форумов :) куда ни зайдешь - тема про какие-то технические характеристики ноутбуков вызыаают дискуссии хрен пойми о чем с массой какиз-тт профессиональных терминов :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:06

А "двойной ЕСВ" означает, что пенсия потом будет ровно вдвое больше минимальной?
Это в законе не забудут прописать?
Или опять манипуляции и обман, а вся эта болтовня лишь служит ширмой для того, чтобы ЕСВ поднять и взамен ничего не дать?
slavixx
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