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В Укрзалізниці підрахували,
скільки збитків компанії...

В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:46

В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Укрзалізниці, у 2019 році пасажирські залізничні перевезення (як далекого сполучення, так і приміські) завдали компанії збитків, які можуть сягнути 12 мільярдів гривень.

Дивися повний текст В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії завдали пасажирські перевезення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:46

и так цены дурные на билеты...
может воровать надо меньше?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:55

Re: одни убытки

Что не возьми, все в Украине убыточное..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:39

Re: В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії...

Низькі ціни - низька якість. Треба давно вже відійти від соціальної функції залізниці, щоб ціни на квитки покривали витрати, а не зрівнювали всіх у безальтернативності якості послуг та незалежно від наявності грошей та запиту на зручності.

Низькі ціни були, до речі у совєцьких смердючих "загальних вагонах", за часів совка то був такий собі "скотовоз", яким до "комунізму" ніколи не доїхати, хіба що повільно до наступної смердючої станції з зас.раним туалетом у вагоні та на вокзалі :-D
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:05

Re: 30 лет спустя..

  Всюдиносапхайчик написав:Низькі ціни - низька якість.

Что сейчас изменилось? где сейчас воз укрзализниці..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:08

И укрзализныця убыточная, и Спиртовые заводы убыточны, и госпредприятия не банкротят и потом не выкупают.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:04

в европу на самолете дешевле чем на укрзализнице...а у них вечные убытки...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:42

пасажирські перевезення збиткові із-за високих витрат на них. В т.ч. на оплату праці проводників, опалення та білизну в нічних поїздах. Потрібно запроваджувати більше денних швидкісних поїздів. Також велике значення має пільгове перевезення пасажирів. Відповідно навіть висока ціна на квитки не перекриває ці витрати.
zega
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:02

Самое убыточное в УЗ это организация самой УЗ . в Украине на железке работает людей больше чем в США и в России, в странах где территории больше и людей больше..
весь этот штат сотрудников содержится на балансе УЗ. это раз. Второе это коррупционные закупки.. Все мы слышим про обновление вагонов. но я не видел ни одного нового вагона кроме Интерсити. Стоимость билетов в некоторых направлениях дороже чем билеты на лоукостерные самолёты - тут вообще стоит призадуматься.
gordiyan
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:04

Лещ за 500к грн в месяц всё исправит
(нет)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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