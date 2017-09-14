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В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:46
Пропонуємо до обговорення:
За даними Укрзалізниці, у 2019 році пасажирські залізничні перевезення (як далекого сполучення, так і приміські) завдали компанії збитків, які можуть сягнути 12 мільярдів гривень.
Дивися повний текст В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії завдали пасажирські перевезення
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R2
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Додано: Сер 08 січ, 2020 14:46
и так цены дурные на билеты...
может воровать надо меньше?
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smart_analyst2017
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Додано: Сер 08 січ, 2020 14:55
Что не возьми, все в Украине убыточное..
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sal
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:39
Низькі ціни - низька якість. Треба давно вже відійти від соціальної функції залізниці, щоб ціни на квитки покривали витрати, а не зрівнювали всіх у безальтернативності якості послуг та незалежно від наявності грошей та запиту на зручності.
Низькі ціни були, до речі у совєцьких смердючих "загальних вагонах", за часів совка то був такий собі "скотовоз", яким до "комунізму" ніколи не доїхати, хіба що повільно до наступної смердючої станції з зас.раним туалетом у вагоні та на вокзалі
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Сер 08 січ, 2020 16:05
Всюдиносапхайчик написав:
Низькі ціни - низька якість.
Что сейчас изменилось? где сейчас воз укрзализниці..
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sal
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:08
И укрзализныця убыточная, и Спиртовые заводы убыточны, и госпредприятия не банкротят и потом не выкупают.
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hazanovich_alexey
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Додано: Чет 09 січ, 2020 08:04
в европу на самолете дешевле чем на укрзализнице...а у них вечные убытки...
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maksymzp88
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Додано: Чет 09 січ, 2020 08:42
пасажирські перевезення збиткові із-за високих витрат на них. В т.ч. на оплату праці проводників, опалення та білизну в нічних поїздах. Потрібно запроваджувати більше денних швидкісних поїздів. Також велике значення має пільгове перевезення пасажирів. Відповідно навіть висока ціна на квитки не перекриває ці витрати.
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zega
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:02
Самое убыточное в УЗ это организация самой УЗ . в Украине на железке работает людей больше чем в США и в России, в странах где территории больше и людей больше..
весь этот штат сотрудников содержится на балансе УЗ. это раз. Второе это коррупционные закупки.. Все мы слышим про обновление вагонов. но я не видел ни одного нового вагона кроме Интерсити. Стоимость билетов в некоторых направлениях дороже чем билеты на лоукостерные самолёты - тут вообще стоит призадуматься.
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gordiyan
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:04
Лещ за 500к грн в месяц всё исправит
(нет)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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